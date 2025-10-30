Sơn Tison vận động nhân viên đóng góp cứu trợ người dân vùng lũ

Hàng trăm công nhân viên công ty TNHH Sơn Tison Tison tổ chức hoạt động quyên góp "Giọt sơn yêu thương", hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, ngày 20/10.

Buổi quyên góp được diễn ra tại trụ sở chi nhánh TP HCM và nhà máy Bình Dương, thu hút sự tham gia của toàn thể công nhân viên. Hoạt động này nằm trong chiến dịch "Giọt Sơn Yêu Thương", thuộc chương trình trách nhiệm xã hội thường niên của doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Đại diện Sơn Tison cho biết toàn bộ số tiền quyên góp được đã chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để gửi tới các địa phương chịu thiệt hại nặng. "Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của tập thể Sơn Tison gửi đến người dân vùng lũ, mong bà con sớm ổn định cuộc sống, trẻ em trở lại trường và những mái nhà mới được dựng lên", nhân viên công ty Sơn Tison chia sẻ.

Sơn Tison tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Sơn Tison

Trong nhiều năm qua, Sơn Tison thường xuyên thực hiện các hoạt động cộng đồng như chương trình "Mái ấm tình thương" hỗ trợ xây nhà cho hộ khó khăn, "Thương về miền Trung" giúp người dân chịu ảnh hưởng bão lũ, hay các chương trình thiện nguyện trong thời gian dịch Covid-19. Doanh nghiệp cũng triển khai hoạt động sơn miễn phí cho trường học vùng sâu vùng xa, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Sơn Tison gửi tặng phần quà đến những người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid. Ảnh: Sơn Tison

Theo đại diện công ty, hoạt động "Giọt sơn yêu thương" là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm xã hội, đồng thời thể hiện triết lý phát triển bền vững "Thương hiệu bền vững từ cộng đồng bền vững". Sơn Tison kỳ vọng chương trình sẽ lan tỏa giá trị nhân ái, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và khôi phục cuộc sống sau thiên tai.

Thành lập từ năm 1995, Sơn Tison là thương hiệu sơn Việt với sứ mệnh "Mang màu sắc bền vững cho mọi công trình". Ngoài tập trung phát triển các dòng sản phẩm chất lượng và cải tiến trải nghiệm khách hàng. Đơn vị đồng thời bền bỉ thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng hướng đến giá trị nhân văn và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

(Nguồn: Sơn Tison)