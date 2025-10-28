Sơn Tison ủng hộ 300 triệu đến đồng bào vùng lũ

Công ty TNHH Sơn Tison ủng hộ 300 triệu đồng đến đồng bào vùng lũ nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, ngày 24/10.

Những ngày qua mưa bão liên tiếp gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương. Nhiều nhà cửa bị hư hỏng khiến điều kiện sống của người dân bị ảnh hưởng. Công ty TNHH Sơn Tison ủng hộ 300 triệu đồng, nhằm san sẻ khó khăn với bà con vùng bão lũ.

Theo đại diện Sơn Tison, khoản đóng góp này nằm trong chiến dịch "Giọt Sơn Yêu Thương", thuộc chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hoạt động mang thông điệp "Dựng lại mái nhà, tô lại niềm tin" gửi gắm tinh thần sẻ chia đến những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng sau bão.

Đại diện công ty Sơn Tison ủng hộ 300 triệu thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM. Ảnh: Sơn Tison

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông qua hoạt động này, công ty mong muốn lan tỏa thông điệp về tình người và niềm tin vào cuộc sống sau thiên tai. Thông điệp "Không chỉ là sơn, mà là niềm tin vững chãi sau mỗi cơn bão" thể hiện tinh thần nhân văn Sơn Tison muốn chia sẻ đến cộng đồng vượt qua khó khăn.

"Chúng tôi tin rằng, dù bão có thể cuốn trôi mái nhà, nhưng không thể cuốn đi tình người. Mỗi giọt sơn đại diện một giọt yêu thương, giúp người dân có thêm niềm tin, cùng thắp lại bình yên", đại diện công ty chia sẻ tại buổi quyên góp.

Đại diện Công ty TNHH Sơn Tison chia sẻ mong muốn hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Sơn Tison

Công ty TNHH Sơn Tison thành lập từ năm 1995 với sứ mệnh "Mang màu sắc bền vững cho mọi công trình", doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành cùng người dân trên hành trình sẻ chia yêu thương.

