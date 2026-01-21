Sơn Tiên ra mắt khu du lịch sinh thái miệt vườn

"Thành phố du lịch" Sơn Tiên khánh thành khu du lịch Đông Nam Bộ, mang đến không gian xanh với chuỗi tiện ích đa dạng cho du khách từ 10/1.

Khu du lịch Đông Nam Bộ mới có diện tích không gian xanh hơn 50 ha. Dự án kết hợp mô hình nông nghiệp hữu cơ với hệ thống giải trí hiện đại, tạo điểm nhấn mới cho bản đồ du lịch phía Nam.

Đại diện chủ đầu tư cho biết muốn tái hiện nét đặc trưng vùng Đông Nam Bộ. Du khách có thể thư giãn, tái tạo năng lượng thông qua các hoạt động nhẹ như đạp xe trên cầu đi bộ dài 8,2 km hay chèo thuyền trên hồ.

Một góc khu du lịch Đông Nam Bộ tại Sơn Tiên - Đông Nam Bộ. Ảnh: Sơn Tiên

Ngoài không gian xanh, dự án còn chú trọng tiện nghi di chuyển với hệ thống xe lửa tham quan để du khách dễ dàng khám phá trọn vẹn 50 ha diện tích. Chuỗi 10 nhà hàng phục vụ thực đơn đa dạng từ ẩm thực đặc sản miệt vườn đến món chuẩn vị Á - Âu cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Hệ thống hồ cảnh quan được khai thác tối đa cho các hoạt động mặt nước như chèo kayak, cano và đạp thuyền.

Không gian miền quê gần gũi với bụi tre và hồ sen. Ảnh: Sơn Tiên

Sơn Tiên định vị khu vực mới khai trương sẽ là "lá phổi xanh" của toàn dự án, tập trung vào trải nghiệm gần gũi thiên nhiên với mật độ cây xanh bao phủ gần như tuyệt đối. Theo đại diện khu du lịch, sự xuất hiện của rừng cây, vườn cây ăn trái và hệ thống hồ nước điều hòa ngoài phục vụ du lịch còn góp phần cải thiện khí hậu cho khu vực Quốc lộ 51.

Trong đó, vườn cây ăn trái có gần 100 loại từ nội địa đến các giống ngoại nhập như nho mẫu đơn, sung Mỹ, vú sữa hoàng kim. Hệ thống cây trồng sử dụng công nghệ chăm sóc hữu cơ để đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan và hái trái trực tiếp tại vườn.

Đoàn xe lửa chở khách tham quan xuất phát. Ảnh: Sơn Tiên

Trong giai đoạn ra mắt từ 10/1 đến 16/2, Sơn Tiên tổ chức chương trình ưu đãi tri ân khách hàng, tặng 20.000 voucher miễn phí vé vào cổng và vé tham quan bằng xe lửa. "Chúng tôi muốn tạo cơ hội để du khách trong và ngoài nước trải nghiệm không gian sống xanh với những hoạt động đậm chất miệt vườn tại Sơn Tiên", đại diện khu du lịch cho biết.

Đan Minh