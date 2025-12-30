Sơn Pencco vào top thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương

Thương hiệu sơn đến từ Mỹ nhận giải nhờ chiến lược phát triển bền vững, công nghệ tiên tiến và triết lý hoàn thiện không gian sống đến từng chi tiết.

Thương hiệu sơn Pencco vừa được vinh danh "Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025" vào ngày 27/12, tại Lễ công bố do Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á tổ chức. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu sơn cao cấp theo tiêu chuẩn Mỹ tại thị trường Việt Nam.

Theo đại diện ban tổ chức, các thương hiệu được xướng tên trong lễ vinh danh năm nay đều đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, năng lực đổi mới và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Việc Pencco góp mặt trong Top 10 cho thấy sự ghi nhận rõ ràng của giới chuyên môn và thị trường đối với hướng đi bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi.

Đại diện thương hiệu Pencco (đứng giữa) nhận giải từ ban tổ chức. Ảnh: Pencco

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Khánh Toàn - Trưởng văn phòng đại diện Pencco tại Việt Nam, cho biết giải thưởng "Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương 2025" là niềm tự hào lớn đối với toàn thể đội ngũ Pencco tại Việt Nam.

"Đây không chỉ là sự ghi nhận cho chất lượng sản phẩm mà còn cho triết lý 'đẹp đến từng milimet' mà chúng tôi kiên định theo đuổi nơi mỗi ngôi nhà đều được chăm chút như một tác phẩm hoàn thiện, nơi mỗi lần bước chân vào, chủ nhà như đang đắm chìm và cũng thể hiện phong cách theo đuổi cái đẹp theo năm tháng", ông nói.

Việc được vinh danh ở hạng mục uy tín cấp khu vực là bước tiến quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Pencco trên bản đồ ngành sơn tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là động lực để thương hiệu tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Pencco cho biết sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển dựa trên chất lượng cốt lõi, công nghệ tiên tiến, trải nghiệm người dùng, lấy giá trị bền vững của mỗi công trình làm thước đo cho thành công của thương hiệu.

Một công trình sử dụng sơn titan Pencco. Ảnh: Pencco

Pencco là một tập đoàn hóa chất đa quốc gia đến từ Mỹ, nổi tiếng với các giải pháp về nước sạch, chống thấm và vật liệu xây dựng bền vững, đặc biệt là dòng sơn titan cao cấp có công nghệ Ultra Nano Titanium, mang lại khả năng xử lý không khí, kháng khuẩn, khử mùi, chống thấm vượt trội cho công trình. Hãng có lịch sử lâu đời và đã cung cấp sản phẩm cho nhiều công trình lớn ở Mỹ và quốc tế, sau đó mở rộng sang thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023, với sản phẩm sơn nhà dân dụng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng sống và tính bền vững của công trình, Pencco xác định rõ triết lý phát triển "vẻ đẹp của một ngôi nhà không nằm ở sự phô trương, mà ở độ hoàn thiện chuẩn xác, bền bỉ và an toàn cho sức khỏe". Với định hướng đó, công ty đầu tư nghiên cứu công nghệ sơn titan cao cấp, tập trung vào các tiêu chí khắt khe như: độ mịn bề mặt, khả năng che phủ, độ bền màu, chống bám bẩn và tính thân thiện với môi trường. Mỗi lớp sơn không chỉ là màu sắc mà là giải pháp hoàn thiện tổng thể cho từng không gian từ nội thất đến ngoại thất.

Bên cạnh đó, Pencco không đơn thuần cung cấp sơn nước cao cấp, mà hướng đến việc đồng hành cùng gia chủ, kiến trúc sư và nhà thầu trong quá trình kiến tạo không gian sống chuẩn mực, bền vững và an toàn lâu dài.

"Chúng tôi tin rằng khi từng bức tường được hoàn thiện chỉn chu, từng bề mặt đạt độ mịn lý tưởng, từng gam màu giữ được chiều sâu theo thời gian chính là nền tảng để tạo nên một tổ ấm thực sự có giá trị", đại diện thương hiệu khẳng định.

Hải My