Sơn Oexpo và Expo triển khai ưu đãi cho khách dịp cuối năm

Thương hiệu sơn Oexpo và Expo triển khai chương trình ưu đãi với nhiều phần quà như xe máy, xe điện... dành cho khách hàng các tỉnh miền Bắc, ngày 15/9 - 12/12.

Chương trình "Cào ngay trúng lớn" áp dụng cho sản phẩm Expo, Oexpo và Poly (không bao gồm bột trét và các nhãn hiệu thuộc nhãn hiệu Oexpo XIX) tại hệ thống cửa hàng phân phối. Với mỗi hóa đơn từ 8 triệu đồng (đã gồm VAT), khách hàng nhận một phiếu cào may mắn. Các hóa đơn trong cùng một ngày có thể cộng dồn nhưng không được chuyển sang ngày khác.

Phần quà gồm xe máy Honda SH 125i (giải nhất), xe máy điện VinFast Motio (giải nhì), nón bảo hiểm Oexpo (giải ba) và áo thun thời trang Oexpo (giải tư). Giải nhất và nhì sẽ được trao tại Lô D3, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh). Giải ba và giải tư sẽ được trao tại cửa hàng phân phối gần nơi cư trú của người trúng.

Hạn cuối nhận thưởng là 23/1/2026. Người trúng giải sẽ nhận thông báo trúng thưởng qua điện thoại trễ nhất là 17h ngày 6/1/2026. Khách trúng cần mang phiếu cào đến công ty để kiểm tra tính xác thực.

Chương trình "Cào ngay trúng lớn" của Oexpo và Expo. Ảnh: Công ty 4 Oranges

Expo và Oexpo là hai thương hiệu sơn thuộc Công ty 4 Oranges, được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định, khả năng ứng dụng linh hoạt. Sơn Expo sở hữu nhiều dòng sản phẩm đa dạng từ sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn lót chống kiềm, cùng sơn dầu và sơn chống rỉ, với các đặc tính nổi bật như chất sơn bền chắc, sắc màu phong phú và phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Oexpo là dòng sơn trang trí cao cấp mang đến giải pháp cho công trình, giúp bảo vệ bên ngoài, mang đến vẻ đẹp cho không gian sống. Với các nhóm sản phẩm Oexpo, Cody, Expo Zoco và Oexpo XIX, thương hiệu đáp ứng linh hoạt từ công trình dân dụng trung - cao cấp đến các dự án quy mô lớn, tạo nên sự cân bằng giữa thẩm mỹ và độ bền tính năng. Bên cạnh đó, sản phẩm Oexpo đạt tiêu chuẩn môi trường với hàm lượng VOC thấp, không chứa kim loại nặng, mang lại không gian sống an toàn cho người dùng.

Công ty 4 Oranges có dây chuyền hiện đại với công suất 150 triệu lít sơn và 100.000 tấn bột trét mỗi năm, cùng mạng lưới hơn 5.000 trung tâm tư vấn, phân phối và pha màu trên toàn quốc.

4 Oranges sở hữu các thương hiệu như MyKolor, Spec, Sonboss, Expo, Oexpo và Suporseal. Công ty đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và quản lý môi trường ISO 14001:2015 do tổ chức NQA (Anh) cấp, khẳng định cam kết về chất lượng và phát triển bền vững.

(Nguồn: Công ty 4 Oranges Co., Ltd)