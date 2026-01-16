Sơn La rút phương án thi lớp 10 với tổ hợp 6 môn

Dù đánh giá thi tổ hợp vào lớp 10 là cần thiết, Sở Giáo dục Sơn La rút lại đề xuất do "chưa nhận được đồng thuận" của xã hội.

Ngày 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết khi lấy ý kiến của các trường và phụ huynh về kế hoạch thi tổ hợp 6 môn vào lớp 10, đa số cho rằng việc này là cần thiết, phù hợp với xu hướng đánh giá năng lực học sinh, tránh tình trạng học tủ, học lệch.

Tuy nhiên, nhiều người chưa đồng thuận áp dụng ngay trong năm nay. Sở cũng thấy "chưa phù hợp", cần thời gian để các trường, giáo viên và học sinh làm quen, chuẩn bị tâm lý và kiến thức.

Vì thế, cơ quan này quyết định chưa tham mưu cho UBND tỉnh chọn môn thứ ba thi lớp 10. Các nhà trường được yêu cầu tiếp tục giảng dạy đồng đều môn học.

Học sinh Sơn La thi vào lớp 10, tháng 9/2025. Ảnh: THPT chuyên Sơn La

Một tuần trước, phương án thi lớp 10 dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La gây chú ý. Theo đó, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Văn, cơ quan này đề xuất chọn bài tổ hợp gồm: Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Tiếng Anh.

Dự kiến, đề thi tổ hợp sẽ gồm 80 câu trắc nghiệm, làm trong 90 phút. Mỗi phân môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học có 10 câu hỏi, riêng Tiếng Anh 30. Mỗi câu trả lời đúng, học sinh được 0,125 điểm.

Sở đánh giá bài tổ hợp giúp kỳ thi có tính ổn định, không phải thay đổi môn thi hàng năm. Học sinh cần học đều, chuẩn bị từ sớm và không có tâm lý chờ đợi.

Ngoài ra, xu thế hiện nay là chuyển từ đánh giá nặng về kiến thức chuyên sâu sang đánh giá tổng hợp, diện rộng. Bài thi tổ hợp sẽ giảm rủi ro cho các em, không phải "đánh cược" vào một môn thi, lại phản ánh đầy đủ năng lực.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, công bố môn thi thứ ba trước 31/3 hàng năm.

Đến nay, một số địa phương đã công bố môn thứ ba thi lớp 10, như TP HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa chọn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh), Tuyên Quang chọn Khoa học tự nhiên.

Thanh Hằng