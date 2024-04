Sơn Kansai trở thành doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản

Thương hiệu Kansai có tên gọi Công ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam (Kansai Paint Vietnam Co.,Ltd), sau hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam.

Thương hiệu sơn đến từ Nhật Bản gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 thông qua việc hợp tác với một tập đoàn tại nước sở tại. Năm 2024, "hành trình tô màu cuộc sống" của Kansai tại Việt Nam tiến đến "bước ngoặt sang chu kỳ tăng trưởng bền vững" (như chia sẻ của đại diện thương hiệu) khi tách ra, thành lập một công ty độc lập. Theo đó, việc thay đổi hình thức hoạt động là một bước hiện thực hóa chiến lược đột phá của thương hiệu tại Việt Nam. Cốt lõi của Kansai vẫn là tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và công nghệ.

Hiện nay tại Việt Nam, sơn Kansai có hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành, cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm sơn chất lượng, được sản xuất dưới sự giám sát từ các chuyên gia của tập đoàn sơn Nhật Bản. Nhà máy Kansai Paint Việt Nam đạt công suất 25 triệu lít sơn mỗi năm, phục vụ trên 200 dự án lớn hàng năm. Trong số này, nhiều dự án với "dấu ấn Kansai" đã hoàn thành và đi vào hoạt động như hệ thống siêu thị Aeon Mall, khách sạn Mikazuki, dự án Sun Marina Quảng Ninh, Ecogreen Sài Gòn, JW Marriott Phú Quốc...

Nhà máy của Kansai Paint tại Hưng Yên, Việt Nam với khả năng sản xuất lên tới 25 triệu lít sơn mỗi năm. Ảnh: Kansai Paint

Sự bảo chứng từ thương hiệu Nhật Bản

Với những chuẩn mực về chất lượng, sự an toàn và uy tín, những sản phẩm "made in Japan" từ thức ăn, đồ điện tử, đồ gia dụng đến vật liệu xây dựng... luôn làm yên tâm người tiêu dùng, nhất là người Việt. Điều đó cũng lý giải sự đón nhận của người tiêu dùng, sự tin dùng của các kiến trúc sư, chủ công trình đối với sơn Kansai khi thương hiệu này có mặt tại Việt Nam cách đây 13 năm. Nguồn gốc Nhật Bản cùng tuổi đời hơn một thế kỷ chính là bảo chứng giá trị cho uy tín và chất lượng của sơn Kansai. Bên cạnh yếu tố chất lượng, Kansai cũng dành nhiều tâm huyết vào việc phát triển sản phẩm an toàn cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm sơn Kansai đạt các chứng nhận từ quản lý chất lượng (ISO 9001), quản lý môi trường (ISO 14001) đến an toàn sức khỏe lao động (ISO 45001)... Đại diện nhà sản xuất cho biết, sản phẩm của hãng chứa hàm lượng VOC (Volatile Organic Compound - các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, ảnh hưởng xấu đến phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ...) thấp dưới mức cho phép. Sơn Kansai không chứa chì, thủy ngân, APEO, an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh độ phủ cao giúp tiết kiệm chi phí cho người dùng, sản phẩm còn bền màu nhờ sử dụng tinh màu cao cấp được nhập khẩu từ Itlay. Sơn Kansai cũng là một trong số ít các thương hiệu sơn tại Việt Nam vượt qua những tiêu chuẩn từ The Singapore Environment Council để đạt chứng nhận Xanh Singapore Green Label - chứng nhận uy tín hàng đầu về môi trường trên thế giới.

Thương hiệu sơn có tuổi đời hơn một thế kỷ với hàng loạt chứng nhận về chất lượng

Không ngừng đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ

Trong thư ngỏ kỷ niệm 100 năm thành lập, ông Mori Kunishi, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kansai cho biết, thế giới thay đổi chóng mặt, đòi hỏi chúng ta phải luôn tìm tòi khám phá những ý tưởng mới vượt xa các tư duy truyền thống và không ngừng tìm giải pháp cho những vấn đề phát sinh. "Chúng tôi luôn nỗ lực cho sự phát triển bền vững trên cơ sở xây dựng tầm nhìn trung và dài hạn, đóng góp thêm giá trị cho xã hội và sự phát triển của con người" . Chia sẻ này cũng khẳng định tầm nhìn của tập đoàn trong việc đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản phẩm tại Kansai.

Sở hữu 5 viện nghiên cứu và một trung tâm công nghệ tại Nhật Bản, với sự cộng tác của 633 kỹ sư và nhà khoa học trên toàn cầu, Kansai đầu tư 5,3 tỷ yên (khoảng 50 triệu USD) hàng năm để nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm, giải pháp... dựa trên những công nghệ hàng đầu. Hoạt động R&D đã mang lại 1301 bằng phát minh sáng chế trên toàn thế giới cho thương hiệu trong suốt chiều dài lịch sử.

Trụ sở của Kansai Paint tại Nhật Bản. Ảnh: Kansai Paint

Các nghiên cứu cơ bản của Kansai hướng đến việc tìm ra những vật liệu mới có tính ứng dụng cao, sử dụng được rộng rãi trên toàn cầu, tập trung khai thác công nghệ lõi trong ngành sơn. Chẳng hạn, với sơn ô tô, hãng đã có những bước tiến trong việc mở rộng và đa dạng hóa khả năng ứng dụng của hệ thống phủ Waterbone 3-Wet nhằm bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả quy trình và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đối với dòng sơn công nghiệp, sơn lót không chứa chrome áp dụng cho quá trình tiền xử lý thép tấm là một ý tưởng gây chú ý. Tương tự, với sơn trang trí và bảo vệ bề mặt, thương hiệu đã dùng sơn gốc nước với công nghệ tiên tiến, và tập trung nghiên cứu các đặc tính cách nhiệt, khử mùi, kháng khuẩn và phủ đa sắc... "Ở mọi dòng sản phẩm, Kansai Paint đều chú trọng công nghệ an toàn cho người dùng và thân thiện môi trường, hướng đến tương lai bền vững", đại diện thương hiệu khẳng định.

Những nỗ lực cải tiến công nghệ, sản phẩm suốt 100 năm hoạt động và phát triển đã giúp Kansai trở thành một tượng đài ngành sơn và hóa chất toàn cầu. Hiện diện tại hơn 70 quốc gia trên khắp 5 châu lục, sở hữu 108 công ty thành viên và liên kết, Kansai thu về 3,9 tỷ USD hàng năm, đứng vị trí thứ 6 trong top những nhà sản xuất sơn và vật liệu phủ lớn nhất trên thế giới (theo Coatings World 2021). Thương hiệu đã để lại dấu ấn tại các công trình mang tầm vóc thời đại, từ tháp Tokyo, tàu hạng sang Seven Stars, cầu Akashi Kaikyo đến lâu đài Odawara, lâu đài Ueno Park hay ga Kyoto...

Theo Kansai, tận dụng công nghệ ưu việt để tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội thông qua các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến; xây dựng giá trị dựa trên việc lấy khách hàng làm trọng tâm; sự trung thực và tôn trọng tất cả các đối tác chính là triết lý hoạt động của tập đoàn Nhật Bản này trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Diệp Chi