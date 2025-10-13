Son Heung-min thắng Ronaldo ở giải 'Cầu thủ hay nhất châu Á'

Tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min lần thứ 10 giành giải Cầu thủ hay nhất châu Á, trong khi siêu sao Cristiano Ronaldo đứng thứ ba.

Với 146 điểm từ các chuyên gia, Son được vinh danh ở giải thưởng do báo Trung Quốc Titan Sports tổ chức thường niên. Đây là lần thứ 10 Son giành giải, sau các năm 2014, 2015, và giai đoạn từ 2017 đến 2023.

Đồng đội của anh ở tuyển Hàn Quốc, Lee Kang-in về nhì với 105 điểm. Còn Ronaldo (CLB Al Nassr) đứng thứ ba với 91 điểm.

Son (trái) và Ronaldo trong trận Hàn Quốc gặp Bồ Đào Nha ở lượt cuối bảng H World Cup 2022, trên sân Education City, thành phố Al Rayyan, Qatar, ngày 2/12/2022. Ảnh: Chosun

Kể từ khi gia nhập Al Nassr tháng 1/2023, Ronaldo chưa giành được giải thưởng này. Anh lần lượt đứng thứ ba, tư và ba trong ba năm qua. Năm 2023, Ronaldo đứng thứ ba sau hai cầu thủ Hàn Quốc, Son và Kim Min-jae.

Giải "Cầu thủ hay nhất châu Á" tổ chức từ năm 2013, nhằm tôn vinh những cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia hoặc CLB thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Từ khi ra đời, chỉ bốn người từng nhận danh hiệu này, gồm Keisuke Honda (năm 2013), Shinji Okazaki (2016), Akram Afif (2024) và Son Heung-min (tất cả năm còn lại).

Hội đồng giám khảo gồm 63 chuyên gia, gồm 42 người đại diện cho các liên đoàn thành viên AFC và 21 nhà báo quốc tế. Mỗi giám khảo bình chọn năm cầu thủ xuất sắc, với thang điểm lần lượt 6-4-3-2-1 cho các vị trí từ nhất đến năm. Cầu thủ đạt tổng điểm cao nhất sẽ giành giải.

Có 14 giám khảo chọn Son ở vị trí đầu tiên, hơn hẳn Lee và Ronaldo (cùng được 8 giám khảo xếp đầu). Riyad Mahrez (Al Ahli) đứng thứ tư với 75 điểm và Karim Benzema (Al Ittihad) thứ năm được 73 điểm. Cầu thủ duy nhất đang khoác áo đội tuyển thuộc Đông Nam Á có mặt trong danh sách này là trung vệ đội trưởng tuyển Indonesia Jay Idzes, với vị trí 32 nhờ một điểm bình chọn. Idzes hiện chơi cho Sassuolo ở Serie A.

Top 10 cầu thủ hay nhất châu Á 2025

TT Cầu thủ CLB Đội tuyển Điểm 1 Son Heung-min Tottenham/LAFC Hàn Quốc 146 2 Lee Kang-in PSG Hàn Quốc 105 3 Cristiano Ronaldo Al Nassr Bồ Đào Nha 91 4 Riyad Mahrez Al Ahli Algeria 75 5 Karim Benzema Al Itthad Pháp 73 6 Salem Al Dawsari Al Hilal Arab Saudi 72 7 Kaoru Mitoma Brighton Nhật Bản 72 8 Akram Afif Al Saad Qatar 34 9 Abdukodir Khusanov Lens/Man City Uzbekistan 32 10 Abbosbek Fayzullaev CSKA Moskva Uzbekistan 32

Hoàng An