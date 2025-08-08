Son Heung-min được kỳ vọng 'giúp Mỹ vô địch World Cup'

MỹTrong phỏng vấn ra mắt CLB mới Los Angeles, Son Heung-min bối rối khi nhận được câu hỏi từ nữ nghị viên hội đồng thành phố Heather Hutt về việc giúp tuyển Mỹ vô địch World Cup.

"Khi World Cup được tổ chức tại Mỹ năm sau, chúng tôi hy vọng sẽ chiến thắng ở Los Angeles, vì nước Mỹ. Mọi người có nghĩ vậy không?", bà Hutt nói. "Nên chúng tôi ở đây để ủng hộ cậu hoàn thành nhiệm vụ đó".

Son tỏ vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu. Đám đông ở phía dưới im lặng một lúc sau lời nói của bà Hutt. Chính trị gia 66 tuổi ám chỉ muốn Son giúp Mỹ vô địch World Cup 2026. Dường như bà không biết rằng World Cup dành cho các đội tuyển quốc gia, và Son thi đấu cho Hàn Quốc thay vì Mỹ.

Son Heung-min trong lễ ra mắt LAFC tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 6/8/2025. Ảnh: LAFC

Bà Hutt là thành viên hội đồng thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ từ năm 2022. Los Angeles có 15 quận hội đồng, trong đó bà Hutt đại diện quận 10. Quận 10 có khu phố Hàn Quốc nổi tiếng, và đó có thể là một lý do bà xuất hiện tại lễ ra mắt Son. Sau bài phát biểu, bà cũng tặng quà cho ngôi sao 33 tuổi.

Video về phát biểu của bà Hutt trở thành xu hướng trên các mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Trên Reddit, tài khoản Neither_Exitjusbreg bình luận và nhận được hàng nghìn lượt ủng hộ: "Bà Hutt vừa mất toàn bộ phiếu bầu của những người gốc Hàn Quốc ở quận 10".

Trong lễ ra mắt, Son cũng thừa nhận Los Angeles FC (LAFC) không phải ưu tiên của anh trong kỳ chuyển nhượng này. Nhưng sau khi nhận cuộc gọi của chủ tịch đội bóng, anh đã thay đổi quyết định. Tại LAFC, Son sẽ tái ngộ thủ môn Hugo Lloris - đồng đội của anh trong 9 năm ở Tottenham.

Khi được hỏi về Lloris, Son nói đùa: "Dĩ nhiên tôi phải nói tốt về anh ấy, vì Lloris là đội trưởng của tôi ở Tottenham lẫn LAFC", thủ quân Hàn Quốc nói. "Nếu không, anh ấy sẽ đá đít tôi trong phòng thay đồ".

Son và Lloris cũng từng suýt ẩu đả ngay trước giờ giải lao một trận đấu ở Ngoại hạng Anh năm 2020. Thủ thành Pháp dường như bực mình vì đàn em không chịu giật về phòng ngự khi đối thủ tấn công. Dù vậy, hai cầu thủ này nhanh chóng làm hòa sau đó.

Hoàng An tổng hợp