Sớm hồi hương 8 người Việt bị bắt ở Campuchia

Bộ Ngoại giao cho biết đã đề nghị phía Campuchia đảm bảo an ninh, an toàn cho 8 công dân Việt Nam bị bắt và sớm hồi hương nhóm này.

Giới chức Campuchia ngày 14/10 đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt 8 công dân Việt Nam. Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm điều hành một trung tâm gọi điện để lừa đảo các nạn nhân Việt Nam.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam, phối hợp hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 16/10 trả lời câu hỏi của VnExpress về việc Campuchia bắt 8 công dân Việt Nam.

Theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán và các đơn vị liên quan ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, sớm đưa công dân về nước. Người phát ngôn cho biết thêm trong thời gian tới, 33 công dân dự kiến được đưa về nước.

8 nghi phạm Việt bị bắt ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times

"Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, cưỡng bức lao động tại Campuchia, các nước đã có những biện pháp quyết liệt để bảo hộ quyền và lợi ích công dân mình. Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập những cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại Campuchia và cả các địa điểm khác trong khu vực", người phát ngôn nói.

Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đang bám sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân.

Về việc truyền thông Hàn Quốc gần đây đưa tin rằng một phụ nữ nước này ngoài 30 tuổi tử vong ở khu vực gần biên giới Việt Nam - Campuchia, nghi vấn có liên quan tới các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, người phát ngôn cho biết sẽ tìm hiểu thông tin này.

"Việt Nam sẵn sàng hợp tác, xử lý các vấn đề liên quan đến người nước ngoài, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế", bà Hằng nói.

Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đang làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính các mạng lưới lừa đảo này mang về nguồn lợi nhuận phi pháp trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.

Ngọc Ánh