Sớm gia nhập vào kho báu gia đình của em, anh nhé

Em sinh năm 1994, luôn cố gắng chủ động, tự lập trong công việc và cuộc sống.

Em tập viết:

Em biết đến chuyên mục này cũng một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên em đặt bút viết trên đây vì không giỏi về content, không biết cách thôi miên bằng ngôn từ. Em luôn trân trọng độc giả, đặc biệt là độc giả đọc bài viết này của em. Cảm ơn anh và tất cả độc giả.

Gia đình em:

Em lớn lên trong đầy đủ tình yêu thương của bố, mẹ, chị gái và em trai. Thật hạnh phúc và may mắn. Em luôn cho là vậy. Đây là kho báu lớn nhất của em. Mong gặp được anh và sớm gia nhập vào kho báu gia đình của em. Mong anh, gia đình anh không phức tạp và ứng xử như nhà em nhé.

Về em:

Em cao 1,58 m, nhìn được, là một export executive (nhân viên xuất khẩu) nhưng thêm một nửa nhân sự của công ty, gắn bó với công ty gần 7 năm. Sau khi học đại học xong, em bắt đầu công việc này đến tận bây giờ. Có lẽ đây là lý do em ở lại Hà Nội đến thời điểm hiện tại. Mong anh cũng làm việc ở thủ đô để em có thêm lý do to đùng ở lại đây.

Thu nhập của em không đủ để mua nhà hay chung cư trên này nhưng nếu có thêm anh cùng góp sức, sẽ vơi bớt đi phần nào. Thật lòng là vậy.

Cháu lớn của em từng nói với em: "Dì ơi, sao dì cứ nghĩ cho mọi người thế. Dì nghĩ cho mình đi". Đây là một phần tính cách con người em. Bạn bè tiếp xúc với em đều thấy em chân thành và dễ bước vào cuộc sống của họ. Em luôn cố gắng chủ động, tự lập trong công việc và cuộc sống. Chuyện đôi lứa em không trong mối quan hệ nào, biết suy nghĩ, quan tâm tới mọi người xung quanh. Mong anh cũng vậy.

Nơi em sinh ra:

Di chuyển khoảng 1h30 để đến thủ đô nếu đi tuyến đường cao tốc. Đó là Hải Dương. Sẽ thật tốt nếu anh cũng ở đây hay mấy tỉnh hàng xóm gần gần như Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng hoặc Hà Nam chẳng hạn.

Về anh đây:

Nếu anh cũng có tư tưởng chung thủy trong tình yêu thì thật giống em. Anh lớn hơn em vài tuổi hoặc bằng tuổi em nhé. Xưng hô bằng bạn cũng rất thú vị. Anh chưa từng kết hôn hay có con nhé vì em cũng vậy, giống nhau có lẽ dễ hòa hợp hơn anh nhỉ. Anh cao hơn em nhé. Con trai cao hơn 1,58 m chắc không có gì khó khăn quá anh nhỉ.

Mong anh chân thành, có công việc, biết ứng xử và có mục tiêu phấn đấu để em có thể nhìn vào anh mà bản thân không bị thụt lùi. Điều cuối là anh nghiêm túc trong chuyện tình cảm để có thể tiến tới mối quan hệ lâu dài.

Gửi thư cho em nhé.

Chà, nội dung đến đây khá dài. Cảm ơn anh và các độc giả đọc đến dòng này. Chúc tất cả chúng ta đều hạnh phúc.

Hà Nội, ngày thật nhiều nắng, thật ấm áp.

Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.