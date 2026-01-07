Solskjaer, Carrick cạnh tranh suất HLV tạm quyền Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick là hai ứng viên sáng giá tạm quyền dẫn Man Utd tới hết mùa giải 2025-2026, sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Solskjaer, 52 tuổi, sẵn sàng trở lại Old Trafford ở nhiệm kỳ thứ hai, dù chỉ là tạm thời. Cựu tiền đạo Na Uy cũng từng làm quyền HLV Man Utd tháng 12/2018, sau khi Jose Mourinho bị sa thải. Sau giai đoạn khởi đầu ấn tượng, ông được bổ nhiệm chính thức và dẫn đội đến tháng 11/2021, trước khi phải thôi việc vì không giành được danh hiệu nào.

Ole Gunnar Solskjaer (trái) và Michael Carrick thời còn làm HLV và trợ lý Man Utd giai đoạn 2018-2021. Ảnh: Reuters

Hôm 5/1, Solskjaer xuất hiện tại một siêu thị ở Cheshire, gần ngôi nhà ông sở hữu trong khu vực Greater Manchester. HLV người Na Uy sẵn sàng trở lại đội bóng từng gắn bó cả trong vai trò cầu thủ lẫn HLV. Sau khi rời Man Utd, Solskjaer dẫn dắt Besiktas 7 tháng tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không đạt được thành tích đáng kể.

Michael Carrick cũng là một cái tên được xem xét cho vai trò HLV tạm quyền. Cựu tiền vệ 44 tuổi từng là trợ lý của Solskjaer trong giai đoạn 2018-2021. Sau khi Solskjaer bị sa thải, Carrick làm HLV tạm quyền, dẫn đội ba trận với thành tích thắng hai, hòa một. Sau đó, ông phải nhường vị trí tạm quyền lại cho Ralf Rangnick tới hết mùa giải 2021-2022.

Carrick năm lần vô địch Ngoại hạng Anh và đoạt một Champions League khi còn thi đấu cho Man Utd. Ông bị Middlesbrough sa thải tháng 6/2025, sau khi không thể đưa đội bóng lên Ngoại hạng Anh. Ông và Solskjaer đều đang rảnh việc, chờ cơ hội mới. Theo báo Anh Telegraph, một trong hai HLV này có khả năng cao sẽ dẫn Man Utd tới cuối mùa giải 2025-2026.

Trong thời gian chờ quyết định về HLV tạm quyền, Darren Fletcher - HLV đội U18 Man Utd - đã được giao nhiệm vụ tạm thời dẫn dắt đội một ở trận gặp Burnley trên sân Turf Moor tối 7/1. Nhiệm vụ này tương tự của Carrick cách đây bốn năm.

Cựu trung vệ Jonny Evans cũng trở lại Man Utd để làm trợ lý cho Fletcher. Ngoài ra, Travis Binnion - HLV đội U21 - tham gia điều hành buổi tập hôm 6/1 của Man Utd. Binnion cùng Fletcher và Evans sẽ có mặt trên ghế chỉ đạo Man Utd ở Turf Moor.

Ban lãnh đạo muốn chờ tới hè 2026 mới bổ nhiệm HLV chính thức, bởi họ đang nhắm tới Oliver Glasner từ Crystal Palace. Hợp đồng của HLV người Áo với Palace sẽ hết hạn cuối mùa này. Ngoài ra, Man Utd cũng cần thời gian đánh giá các ứng viên khác.

Hoàng An (theo Telegraph)