Ole Gunnar Solskjaer hé lộ về một khoảnh khắc hài hước mà ông từng có với HLV Carlo Ancelotti trong thời gian cả hai còn làm việc ở Ngoại hạng Anh.

Nhìn lại quãng thời gian dẫn dắt Man Utd từ 2018 đến 2021 trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport mới đây, Solskjaer nhắc đến một câu chuyện từng có với Ancelotti, như ví dụ điển hình cho áp lực khủng khiếp khi làm HLV trưởng của đội chủ sân Old Trafford.

"Tôi nhớ một trận đấu trước Everton", Solskjaer bắt đầu kể. "Tôi đang đứng trong khu vực kỹ thuật của mình thì Ancelotti bước sang, gần như đứng hẳn vào khu vực của tôi. Trọng tài thứ tư nhắc: 'Carlo, ông phải quay lại khu vực của mình, hay là ông muốn thay Ole dẫn dắt Man Utd?' Và ông ấy đáp: 'Thôi, bỏ đi, không đâu, ở đó áp lực lớn lắm. Công việc đó áp lực kinh khủng'".

Solskjaer: 'Ancelotti sợ dẫn dắt Man Utd vì áp lực'

Dù phải chịu sức ép lớn, HLV người Na Uy không hề hối tiếc về thời gian ngồi ghế nóng tại Man Utd. Thực tế đến nay, Solskjaer vẫn là HLV mang đến một trong những giai đoạn khả quan nhất của CLB chủ sân Old Trafford thời hậu Sir Alex Ferguson. Song ông vẫn bị mất việc vào tháng 11/2021 khi đội bóng chỉ đứng thứ bảy Ngoại hạng Anh sau chuỗi phong độ tệ hại.

"Áp lực là đặc quyền, chính Carlo cũng từng nói như vậy, và tôi cũng cảm thấy mình vinh dự khi được làm HLV của Man Utd", nhà cầm quân 52 tuổi chia sẻ. "Nhưng tất nhiên, bạn là bộ mặt đại diện cho mọi người, cũng như mọi thứ liên quan đến Man United. Áp lực ấy là đặc quyền vì tôi được phép làm những thứ và xử lý theo cách của mình. Điều đó còn nhờ vào đội ngũ cộng sự xuất sắc mà tôi có, cùng môi trường trong lẫn ngoài CLB lúc ấy thật sự tích cực".

"Nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn là quan trọng nhất. Đáng tiếc là chúng tôi trải qua sáu tuần thi đấu rất tệ, và quãng thời gian chịu đựng đó là quá dài đối với một CLB như Man Utd", Solskjaer ngầm thừa nhận việc mình bị sa thải là quyết định hợp lý của ban lãnh đạo.

Solskajer (phải) bắt tay Ancelotti khi cả hai còn cùng làm việc ở Ngoại hạng Anh.

Từng là huyền thoại ở Man Utd trong 11 năm thi đấu, Solskjaer khi dẫn dắt Man Utd đã đưa "Quỷ đỏ" cán đích lần lượt thứ ba và thứ hai ở Ngoại hạng Anh trong hai mùa đầu, thắng 91 qua 168 trận, dù chưa từng giành được danh hiệu nào. Kể từ khi Solskjaer rời đi, Man Utd chỉ một lần lọt vào top 5 trong bốn mùa gần nhất.

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy mình chưa được đánh giá đúng mức, Solskjaer trả lời: "Vấn đề không phải là việc tôi có được công nhận hay không. Thực ra đó là thời điểm tồi tệ nhất để làm HLV Man Utd. Bạn phải đối mặt với Jurgen Klopp cùng Liverpool đỉnh cao của ông ấy, và Pep Guardiola thì cùng Man City hùng mạnh. Họ là hai HLV xuất sắc thế giới bấy giờ, và có lẽ cũng sở hữu hai đội bóng hay nhất hành tinh. Vậy mà chúng tôi vẫn giành được vị trí thứ hai và thứ ba. Với đội ngũ khi ấy, chúng tôi đã có những nền tảng tốt nhưng không thể tiến thêm một bậc nữa".

Hoàng Thông (theo BBC Sport)