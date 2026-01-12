Solis góp 500 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ

Solis (Ginlong Technologies) ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Theo doanh nghiệp, nguồn kinh phí này góp phần giúp người dân vùng thiên tai ổn định đời sống, phục hồi sinh hoạt sau bão lũ. Khoản hỗ trợ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị tiếp nhận, phân bổ và giám sát nguồn lực cứu trợ trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện doanh nghiệp trao bảng ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Solis

Đại diện Solis cho biết thêm, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của công ty tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đơn vị luôn coi trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững là nền tảng cho mọi hoạt động. Thông qua khoản ủng hộ này, doanh nghiệp mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài đối với xã hội Việt Nam.

Công ty là thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cung cấp các giải pháp biến tần năng lượng mặt trời (solar inverter) cho thị trường dân dụng, thương mại và công nghiệp tại hơn 100 quốc gia. Solis đặt mục tiêu góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh trên toàn cầu, từ đó không ngừng đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất, độ an toàn và tính bền vững của các hệ thống điện mặt trời.

Tại Việt Nam, công ty đồng hành các đối tác, nhà thầu và doanh nghiệp địa phương trong việc triển khai các giải pháp năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải carbon, tăng cường an ninh năng lượng, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đơn vị triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội thiết thực.

Công ty tài trợ biến tần năng lượng mặt trời cho điểm trường mầm non và tiểu học Tak Chai. Ảnh: Solis

Trước đó, doanh nghiệp từng thực hiện dự án Năng lượng yêu thương, tài trợ biến tần năng lượng mặt trời S6-EH1P6K-L-PRO cho trường Tiểu học Trà Cang, Nam Trà My, Quảng Nam (cũ). Dự án nhằm cung cấp nguồn điện ổn định từ năng lượng mặt trời, hỗ trợ hoạt động giảng dạy và sinh hoạt của nhà trường, đồng thời góp phần mang điện đến các khu vực còn nhiều khó khăn.

Theo đại diện Solis, hoạt động ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, còn thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội của công ty tại Việt Nam. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động trách nhiệm xã hội, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp năng lượng sạch.

Hoàng Đan