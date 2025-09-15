Solaso nhận giải 'Doanh nghiệp xuất sắc 2025'

Sàn thương mại điện tử Solaso được vinh danh "Doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu 2025", nhờ tăng trưởng người dùng và liên tục cải tiến sản phẩm, ngày 13/9.

Solaso nhận giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu" trong đêm trao giải "Doanh nghiệp xuất sắc năm 2025" do Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng phối hợp Viện Kinh tế và Văn hóa tổ chức.

Tại sự kiện, ông Harper, Giám đốc doanh nghiệp cho biết yếu tố giúp Solaso thắng giải nhờ sự phát triển nhanh về lượng người dùng. Công ty đã dành ra một quãng thời gian hai năm để nghiên cứu kỹ thị trường và tâm lý khách hàng, từ đó cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo, giá hợp lý.

"Kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng kéo theo nhu cầu mỹ phẩm lớn hơn. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Chỉ sản phẩm an toàn, chất lượng và dịch vụ khách hàng xuất sắc mới giúp Solaso duy trì sự ủng hộ. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, lượng người dùng mới tại Solaso tăng gấp 3 lần", ông phân tích.

Đại diện Solaso nhận giải thưởng. Ảnh: Solaso

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chú trọng nâng cao năng lực cho cộng đồng nhà bán và nhà sáng tạo nội dung. Đơn vị tổ chức chương trình đào tạo giúp đối tác tận dụng công cụ số tiếp cận khách hàng. Nắm bắt xu hướng "shoppertainment" (mua sắm kết hợp giải trí), Solaso tư vấn tích hợp mô hình này vào kế hoạch tiếp thị cho các nhà bán hàng.

Ngoài ra, Solaso ứng dụng AI và tự động hóa để tối ưu trải nghiệm người dùng, nâng cao hiệu quả vận hành. Khâu vận chuyển, chăm sóc khách hàng được liên tục cải thiện để mang đến sự hài lòng. "Chúng tôi sẽ ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường, xem đây là bước đi thiết thực để bảo vệ thiên nhiên. Solaso luôn đặt mình trong mối quan hệ tương hỗ với khách hàng, đối tác và xã hội", ông Harper nói. Ngoài Solaso, trong hệ sinh thái GoBuy còn có Astra Media cung cấp dịch vụ KOL/KOC (người nổi tiếng).

Đội ngũ nhân sự của công ty. Ảnh: Solaso

Solaso là sàn thương mại điện tử thuộc tập đoàn GoBuy. Thời gian tới, Solaso cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, tối ưu trải nghiệm mua sắm thông qua tích hợp các giải pháp công nghệ mới.

(Nguồn: Solaso)