Solaria Rise mở cơ hội an cư cho người trẻ khu Tây TP HCM

Solaria Rise thuộc khu đô thị Waterpoint mang đến lựa chọn an cư linh hoạt cho người trẻ, với mức giá phù hợp, hạ tầng kết nối thuận tiện và hệ sinh thái tiện ích.

Giá nhà tại TP HCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo CBRE Vietnam, tính đến quý III/2025, 90% nguồn cung mở bán tại nội thành thuộc phân khúc cao cấp, giá trung bình đạt 87 triệu đồng mỗi m2, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường gần như vắng bóng căn hộ dưới 60 triệu đồng mỗi m2, mức giá phổ biến 80-120 triệu đồng.

Đại diện Nam Long đánh giá, giữa mặt bằng giá leo thang, không ít người trẻ bắt đầu phân vân giữa việc thuê nhà hay mua để tích sản. Không thể phủ nhận, thuê nhà từng là lựa chọn phổ biến của thế hệ thích tự do, chuộng lối sống "xê dịch", với thói quen làm việc từ xa. Nhưng sau vài năm an cư linh hoạt, không ít người nhận ra thực tế: thuê nghĩa là chi trả mãi mà không có tài sản, còn mua sớm thì có thể tích sản, tạo giá trị cho tương lai.

Khách hàng tìm hiểu các dự án tại khu Tây TP HCM. Ảnh: Nam Long

Theo khảo sát mới đây của One Mount Group, thế hệ trẻ từ 18 đến 34 tuổi đang dần chiếm tỷ trọng đáng kể trong các giao dịch mua nhà, với tỷ lệ hơn 27%. Động thái này phản ánh ngày càng rõ rệt xu hướng trẻ hóa về nhu cầu sở hữu nhà ở.

Một số chuyên gia đánh giá, khi tư duy an cư thay đổi, điểm đến của nhóm khách hàng năng động này cũng rộng mở hơn. Các đô thị vệ tinh trở thành điểm đến để họ có thể sống đúng nhịp, chill đúng gu, nhưng vẫn giữ kết nối công việc.

Khu vực phía Tây TP HCM, đặc biệt là Long An cũ, đang nổi lên như điểm đến mới. Hệ thống hạ tầng quy mô hàng tỷ USD đang được đầu tư đồng bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm thành phố còn khoảng 35-45 phút. Theo ghi nhận của Sallvis, giá nhà tại đây từ 30 đên 40 triệu đồng mỗi m2, mức dễ tiếp cận hơn nhiều so với trung tâm. Cùng với đó, sự hiện diện của các đô thị tích hợp lớn như Waterpoint quy mô 355 ha đang hình thành chuẩn sống mới, không gian xanh và cộng đồng cư dân văn minh.

Không gian sống giúp gia đình trẻ gắn kết thiên nhiên. Ảnh: Nam Long

Theo chuyên gia tài chính của REFI.vn, việc "đi xa một chút để an cư tốt hơn" đang là lựa chọn của nhiều người trẻ năng động. Các dòng căn hộ khởi điểm như studio hoặc 1PN+1 tại Solaria Rise được xem là giải pháp phù hợp, giúp người mua vừa kiểm soát tài chính, vừa tận hưởng không gian sống chất lượng.

Thiết kế của dòng căn hộ studio tại Solaria Rise. Ảnh: Nam Long

Làm rõ nhận định trên, trong podcast mới nhất của kênh Tài chính bất động sản, chuyên gia từ REFI.vn dẫn chứng trường hợp Solaria Rise, phân khu tọa lạc tại trung tâm khu đô thị tích hợp Waterpoint, như ví dụ điển hình cho dòng sản phẩm phù hợp với người trẻ bắt đầu hành trình an cư. Theo chuyên gia, các căn hộ studio và 1PN+1 tại Solaria Rise có mức giá từ 1,39 tỷ đồng cùng lộ trình thanh toán linh hoạt, giúp người mua dễ dàng sắp xếp tài chính. Cụ thể, chuyên gia đưa ra hai kịch bản tài chính thực tế dành cho người trẻ và gia đình trẻ có thu nhập ổn định.

Ở kịch bản thứ nhất, người mua thanh toán bằng vốn tự có khoảng 700 triệu đồng (tương đương 50% giá trị căn hộ), chia nhỏ thành nhiều đợt trong vòng 24 tháng trước khi nhận nhà. Phần còn lại khoảng 630 triệu đồng được vay ngân hàng với lãi suất 8,5-10% một năm, tương ứng chi phí trả góp trung bình khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Hai năm chờ nhận nhà là khoảng thời gian hợp lý để người mua tích lũy dần, thay vì chịu áp lực tài chính ngay lập tức.

Với kịch bản thứ hai, người mua thanh toán trước 280 triệu đồng (20%) trong 6 tháng đầu, sau đó tích lũy thêm 140 triệu đồng (10%) trong 18 tháng để thanh toán khi nhận nhà. Khoản còn lại 910 triệu đồng (65%) được vay ngân hàng trong 30 năm, với chi phí trả góp hàng tháng hơn 9 triệu đồng. Theo chuyên gia, mức chi phí này tương đương tiền thuê căn hộ tại nội đô, nhưng người mua đang đầu tư cho chính tài sản của mình.

Bên cạnh yếu tố tài chính, sức hấp dẫn của Solaria Rise còn đến từ thiết kế và phong cách sống được "may đo" cho thế hệ trẻ. Cư dân được tận hưởng không gian sống theo phong cách resort living, với hệ thống tiện ích đa lớp trải rộng từ nội khu đến toàn khu đô thị. Không gian co-working (mô hình văn phòng chia sẻ) hiện đại hỗ trợ làm việc linh hoạt, phòng gym và quán cà phê mang đến nơi thư giãn giữa ngày, trong khi Country Club là điểm hẹn kết nối cộng đồng vào cuối tuần.

Theo chủ đầu tư, nhờ sự kết hợp giữa giá bán hợp lý, chính sách thanh toán linh hoạt và môi trường sống cân bằng, Solaria Rise đang trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng trẻ muốn sớm ổn định cuộc sống, đồng thời xây dựng nền tảng tích sản bền vững.

Ngày 15/11, Nam Long sẽ tổ chức sự kiện khách hàng "Solaria Rise - Chất sống Resort giữa lòng Waterpoint" tại Sales Gallery, Waterpoint, Bến Lức - Tây Ninh. Sự kiện giúp khách hàng khám phá không gian sống năng động, khách mời còn được tham gia "Lễ hội bia", trải nghiệm thuyền điện - xe ngựa - chụp ảnh Kimono và hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn.

Hoàng Đan