Sola Aoi ra mắt tự truyện

Diễn viên Nhật Bản Sola Aoi phát hành tự truyện vào tháng 6, kể giai đoạn cô làm diễn viên phim người lớn.

Theo Prtimes, tự truyện do nhà văn Aki Fujiwara chấp bút, kể những câu chuyện diễn viên chưa từng tiết lộ, trong đó có quá khứ đóng phim người lớn lẫn chuyện giải nghệ, kết hôn, làm mẹ...

Diễn viên Sola Aoi. Ảnh: Prtimes.

Sola Aoi đóng phim "nóng" từ năm 2002, ngừng công việc này từ năm 2011, sau đó đóng phim chính thống, làm người mẫu, phát hành MV. Năm 2014, phim Thái Lan I Fine Thank You Love You cô tham gia được công chiếu tại Việt Nam.

Sola Aoi bên chồng con. Ảnh: ITmedia.

Đầu năm 2018, Sola Aoi kết hôn cùng DJ Non, sinh đôi con trai hồi tháng 5/2019. Trước khi sinh, Sola Aoi làm đơn yêu cầu các công ty phát hành ngừng kinh doanh phim "nóng" mà cô từng đóng và được chấp thuận. Trên trang cá nhân, Sola Aoi từng viết từ khi mang thai, cô thường xuyên đọc, nghe thấy những lời xì xào quanh đời tư, không ít người bình luận cô "không thể làm mẹ, nếu có con, đứa bé cũng thật đáng thương". Diễn viên không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều vì điều đó. "Tôi sẽ cố gắng trở thành người mẹ tốt", Sola Aoi viết.

MV "Bầu trời xanh" của Sola Aoi MV "Bầu trời xanh" của Sola Aoi. Video: Youtube.

Như Anh (theo Prtimes)