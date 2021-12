Sojo Hotels góp hướng đi mới cho ngành khách sạn

Sojo Hotels ra mắt thành viên thứ 4 tại 115 Trần Hưng Đạo, theo mô hình khách sạn thuận ích không điểm chạm, góp hướng đi mới cho ngành khách sạn.

Thành viên mới Sojo Hotel Ga Hanoi sẽ là điểm đến cho những ai ưa chuộng thiết kế mới lạ, một không gian làm việc mở cùng vô số trải nghiệm công nghệ. Trước đó, chuỗi khách sạn này đã có mặt tại 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình và Bắc Giang.

Sojo Hotel Ga Hanoi tọa lạc tại 115 Trần Hưng Đạo (đối diện ga Hà Nội). Ảnh: Thu Hà

Ông Nguyễn Bá Luân - Tổng giám đốc Sojo Hotels - cho biết trong chiến lược dài hơi, Sojo Hotels sẽ trải rộng khắp cả nước, tại các vị trí trung tâm bậc nhất của vùng. Tại các thành phố lớn, Sojo Hotels có thể xây dựng nhiều hơn một khách sạn để sẵn sàng đón khách lưu trú Việt Nam và quốc tế. Mỗi khách sạn sẽ mang đến một phong cách kiến trúc khác biệt, vừa mới lạ vừa đậm hơi thở bản địa.

Đặt mục tiêu 100 khách sạn trong 5 năm tới giữa bối cảnh chung đầy khó khăn, ông Luân cho rằng Sojo Hotels đang nắm trong tay "vũ khí chiến lược". Đó là mô hình khách sạn thuận ích không điểm chạm, dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất, nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

Khách hàng có thể thực hiện hành trình không chạm: check-in online, gửi đồ tự động... thông qua app Sojo. Ảnh: Thu Hà

Mô hình cho phép cá nhân hóa trải nghiệm và đặt an toàn sức khỏe của khách hàng lên trên. Nền tảng công nghệ mở ra chuỗi trải nghiệm không giới hạn, lắng nghe và biến nhu cầu của từng khách hàng thành hiện thực. Những hạn chế thường gặp như tiếp xúc trực tiếp quá nhiều, nhân sự cồng kềnh... sẽ được xóa bỏ thông qua mô hình này.

Áp dụng mô hình trên, khi đến lưu trú tại Sojo Hotels, khách hàng lần lượt thực hiện hành trình không chạm: check-in online, gửi đồ tự động. Vào trong phòng, khách hàng tùy ý điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, đổi màu cabin tắm, kéo rèm... Tất cả thông qua app Sojo.

Khách sạn đồng thời thiết lập Guru - mô hình nhân viên đa năng, đa nhiệm, có thể linh hoạt đảm nhận các vị trí từ lễ tân, bartender hay trở thành một người bạn địa phương đầy tận tâm và hiểu biết.

Hồi tháng 5, Amadeus vừa ra mắt báo cáo "Rebuilding Hospitality: Trends in Demand, Data and Technology That are Driving Recovery", dựa trên một khảo sát với 688 chủ khách sạn trên toàn cầu trong tháng 3 và 4, cho thấy công nghệ không chạm là một trong các giải pháp hữu ích cho các khách sạn giúp tối ưu nguồn lực và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Trong khi đó, khách hàng yên tâm hơn và sẵn sàng tăng chi tiêu cho những khách sạn xanh và an toàn hơn.

Ông Luân kỳ vọng sự xuất hiện và phát triển không ngừng của chuỗi khách sạn thuận ích "không điểm chạm" tại Việt Nam sẽ là 'liều vaccine hữu hiệu', góp phần bảo vệ và thúc đẩy công nghiệp khách sạn phục hồi, vượt lên thách thức.

Khách hàng tùy ý điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, đổi màu cabin tắm, kéo rèm... bằng công nghệ "không điểm chạm". Ảnh: Thu Hà

Ghi nhận thực tế, ở mỗi thời điểm dịch bệnh bùng nổ, ngành công nghiệp khách sạn bị ảnh hưởng khá nặng nề. Theo báo cáo của Savills khảo sát từ năm 2001 đến năm 2019, lượng khách quốc tế giảm -8% trong dịch SARS vào năm 2003, giảm -12% trong khủng hoảng tài chính toàn cầu (GFC) năm 2009 và đại dịch Covid-19 cũng không ngoại lệ.

Báo cáo quý 3 năm nay do CBRE thực hiện cho thấy công suất phòng bình quân đạt 26,2% và doanh thu trên mỗi phòng chỉ đạt 24,7 USD (khoảng 568.000 đồng) đồng phòng một đêm.

Các chuyên gia nhận định, triển vọng phục hồi của ngành công nghiệp khách sạn tại Việt Nam rất tích cực. Với 80% khách nội địa và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, sự phục hồi của ngành công nghiệp khách sạn là điều hoàn toàn khả thi. Đây là thời điểm đòi hỏi ngành khách sạn Việt cần sự chuyển mình nhanh chóng. Với những mô hình mới như khách sạn thuận ích không điểm chạm, Sojo Hotels đã góp phần mở ra nhiều hy vọng mới cho một quốc gia có tiềm năng phát triển lớn về ngành du lịch như Việt Nam.

Thư Kỳ