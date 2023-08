'Soi' hàng loạt camera truy vết nhóm cướp ở miền Tây

Đồng ThápCô gái bị nhóm cướp tấn công trên quốc lộ N2 vắng vẻ, hoảng loạn không thể nhớ nhân dạng, song cảnh sát rà soát hàng trăm camera tìm ra thủ phạm.

Loan, 29 tuổi, làm công nhân ở Bình Dương, nhận tin bà nội mất khuya 14/7. Vơ vài bộ quần áo, cô tức tốc phóng xe máy về Kiên Giang ngay trong đêm dù trời đổ mưa.

Loan vừa chạy xe trên quốc lộ N2 vừa khóc. Đây là tuyến đường được người dân từ các tỉnh miền Đông Nam bộ, TP HCM, lựa chọn về miền Tây và ngược lại. Nhiều đoạn đường rất vắng, nằm giữa đồng.

Theo cơ quan điều tra, khi cô gái chạy đến khu vực giáp ranh Đồng Tháp và Long An bị xe máy của hai thanh niên từ sau vượt lên, đạp ngã. Một tên rút súng, một tên cầm dao đe dọa Loan buộc đưa toàn bộ tài sản gồm một triệu đồng, điện thoại, dây chuyền, thẻ ATM có 3 triệu.

"'Hai thanh niên cao gầy, đi xe Wave màu đen đỏ' là thông tin duy nhất cô ấy nói với chúng tôi. Cô ấy hoảng loạn đến nỗi không thể nhớ điện thoại của mình bị cướp màu gì", trinh sát Công an tỉnh Đồng Tháp kể. Loan sau đó được các anh hỗ trợ kinh phí về quê và chăm sóc y tế.

Cô gái hoảng loạn, khóc, sau khi bị hai thanh niên trấn lột tài sản. Ảnh: Chụp lại từ video

Nhóm cướp tẩu thoát về hướng tỉnh Long An nên các trinh sát tập trung truy vết trong bán kính 30 km gần hiện trường. "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì tuyến đường này nhà dân thưa thớt, ngoài lời khai của bị hại không có bất kỳ nhân chứng nào", thiếu tá Nguyễn Đại Nghĩa (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết.

Trích xuất một số camera gần đó, trinh sát chỉ thu được hình ảnh bóng xe máy vụt qua chưa đến 2 giây, không thấy biển số. Phán đoán hướng xe di chuyển, cảnh sát tiếp tục rà soát hàng loạt camera ở khu vực xa hiện trường. "Soi" hàng nghìn hình ảnh xe di chuyển, các điều tra viên xác định 3 xe khả nghi mang biển số của 3 tỉnh thành.

Sau xác minh, hai xe lần lượt bị loại khỏi danh sách, chỉ còn chiếc mang biển số Cần Thơ. Tuy nhiên, gia đình chủ xe đã rời khỏi địa phương nên các trinh sát phải phối hợp Công an Long An rà soát thông tin tạm trú trên địa bàn, tìm được nơi họ thuê trọ ở gần cụm công nghiệp thuộc huyện Đức Hòa.

Xác định nghi can là Võ Văn Đặng (20 tuổi), còn đồng phạm là Lâm Thượng (20 tuổi, quê Sóc Trăng) ở khu trọ gần đó, các trinh sát gửi hình ảnh cho Loan nhận diện nhưng cô nói "không thể nhận ra vì lúc đó rất sợ hãi". Không bỏ cuộc, cảnh sát tiếp tục theo dõi hai nghi can, chờ thu được bằng chứng mấu chốt.

Một tổ công tác khác tiếp tục "soi" camera an ninh, phát hiện vài ngày trước Thượng đem bán tang vật đã cướp của Loan. Trưa 18/7, các trinh sát bắt anh ta và Đặng.

Võ Văn Đặng và Lâm Thượng bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đặng và Thượng thừa nhận hành vi, cho biết do không có tiền đóng lãi số tiền vay "nóng" trước đó nên rủ nhau đi cướp.

Hôm sau, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an tỉnh Long An tiếp tục triệt phá vụ cướp còn lại trên quốc lộ N2, giải tỏa hoang mang cho người dân.

Ngọc Tài

* Tên nạn nhân đã thay đổi.