Sôi động cuộc đua phát triển nhà cho người trẻ

Các chủ đầu tư đang tích cực làm căn hộ vừa túi tiền, giá từ 1,5-3 tỷ đồng, hướng vào nhóm người mua trẻ ở các tỉnh lân cận TP HCM.

Ghi nhận từ VnExpress cho thấy, quý II, đường đua phát triển căn hộ vừa túi tiền tại thị trường phía Nam trở nên sôi động hơn. Nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt ra mắt dự án mới, giá chỉ từ 1,5-3 tỷ đồng tại các thị trường lân cận TP HCM là Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Tại Bình Dương, Tập đoàn Bcons vừa ra mắt dự án Bcons Solary toạ lạc tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Dự án có quy mô 4 toà tháp với hơn 2.660 căn hộ (để ở và dịch vụ) giá từ 31 triệu đồng mỗi m2, tương ứng khoảng 1,5 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ. Dự kiến Bcons Solary sẽ mở bán trong quý II và bàn giao nhà vào năm 2027. Đây là dự án thứ 10 trong chuỗi dự án nhà ở vừa túi tiền mà Tập đoàn Bcons triển khai hướng đến đối tượng người trẻ có nhu cầu mua nhà ở thực. Chủ đầu tư cho biết sẽ có nhiều chính sách ưu đãi về thanh toán, vay vốn phù hợp với người mua nhà tài chính hữu hạn.

Cùng trên địa phận TP Dĩ An, Phú Đông Group đang mở bán dự án Phú Đông Sky One, giá từ 35 triệu đồng mỗi m2, tương đương 1,8 tỷ đồng mỗi căn. Chủ đầu tư cũng áp dụng chính sách thanh toán 10% (tương đương 180 triệu đồng) đến khi nhận nhà; hỗ trợ vay 30 năm với mức chi trả khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng. Đại diện từ Phú Đông Group cho biết, chính sách này được nghiên cứu dành riêng cho người trẻ, gia đình trẻ có thu nhập trung bình và có vốn tích lũy thấp, giúp người mua giảm áp lực tài chính ban đầu, dễ tiếp cận ước mơ an cư.

Ngoài hai dự án trên, quý này thị trường Bình Dương, Long An và Đồng Nai còn đón thêm loạt dự án giá vừa túi tiền khác. Cụ thể như TT Avio (TP Dĩ An) của TT Capital mở bán giá từ 35 triệu đồng mỗi m2; C-Holdings ra mắt dự án The Felix (TP Thuận An) với giá từ 33 triệu đồng mỗi m2, áp dụng lãi suất vay 5,5% cố định trong 5 năm. Địa ốc Tân Vạn ra mắt dự án Fressia Riverside quy mô hơn 1.500 căn hộ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), giá bán dự kiến từ 35 triệu đồng mỗi m2. Tỉnh Long An cũng đón thêm một dự án chung cư quy mô hơn 2.000 căn hộ, giá bán chỉ từ 1,4 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ...

Một dự án chung cư đang triển khai tại TP Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Thảo Nguyên

Trong khi các tỉnh giáp ranh rộn ràng triển khai sản phẩm giá bình dân hướng đến người trẻ, thị trường TP HCM vẫn tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng loại hình này.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của DKRA Group, quý II, TP HCM và vùng phụ cận (Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ có gần 4.000 căn hộ mở bán mới (chủ đầu tư bán lần đầu). Trong đó, Bình Dương và TP HCM dự kiến chiếm hơn 90% lượng sản phẩm. Nếu 80% nguồn cung tại TP HCM là phân khúc cao cấp và hạng sang, giá bán trên 70 triệu đồng mỗi m2. Gần 40% rổ hàng mở bán tại Bình Dương và 60% sản phẩm tại Đồng Nai, Long An thuộc phân khúc bình dân, giá tầm 2 tỷ đồng đổ lại.

Cũng theo DKRA Group, quý này nguồn cung nhà ở giá bình dân có xu hướng gia tăng nhờ sự gia nhập của loạt dự án mới. Động thái này phần nào giúp cân bằng mặt bằng giá nhà vốn đang tăng quá nhanh như năm qua.

Còn theo Viện nghiên cứu Đatxanh Services, quý II, thị trường phía Nam dự kiến có khoảng 7.500 căn hộ, nhà phố mở bán mới. Nguồn cung cao cấp tiếp tục chiếm áp đảo. Tuy nhiên, do diễn biến khó lường của tình hình kinh tế thế giới và áp lực từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, nhiều dự án cao cấp, hạng sang đang cân nhắc lại kế hoạch mở bán.

Trong khi đó, dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực là căn hộ vừa túi tiền được đánh giá ít chịu ảnh hưởng bởi tình hình chung. Các chủ đầu tư dần tập trung triển khai dự án thuộc phân khúc này, qua đó phần nào giúp rổ hàng trung cấp, bình dân vốn lép vế trong quý I sôi động hơn trong quý II.

Bàn về câu chuyện phát triển nhà ở cho người trẻ, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA), hiện nay một số doanh nghiệp đã bắt đầu tập trung vào nhóm khách hàng trẻ. Ông đánh giá đây là chiến lược thông minh và đón đầu xu hướng chung của thị trường. Hiện nay ngân hàng có rất nhiều chính sách về ưu đãi vay dành cho người trẻ. Nhưng cốt lõi để giải quyết bài toán an sinh vẫn nằm ở nguồn cung, nếu không tìm được dự án phù hợp túi tiền để mua, dù ưu đãi lãi suất tốt cũng khó nghĩ tới mua nhà.

"Nếu các chủ đầu tư tăng cường làm nhà bình dân, vừa giúp giải bài toán lệch pha cung – cầu, vừa tạo điều kiện cho người trẻ có cơ hội an cư", ông Châu cho hay.

Dù vậy, theo chủ tịch HoREA, không phải chủ đầu tư nào cũng có điều kiện và sẵn sàng làm sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng này. Việc bán nhà cho người trẻ có nhiều thách thức như giá phải hấp dẫn, chính sách bán phải tốt, tiện ích phải đúng thị hiếu... Nhưng nếu một sản phẩm phù hợp, được người trẻ đón nhận, sẽ có sức mua mạnh mẽ, bởi nhu cầu của nhóm khách hàng này rất lớn.

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, cho rằng người trẻ thuộc nhóm đối tượng có nhu cầu mua nhà cao nhất hiện nay. Tuy nhiên việc phát triển nhà vừa túi tiền dành cho nhóm này lại gặp nhiều thách thức không nhỏ, đầu tiên là câu chuyện chi phí đầu vào. Trong đó, giá đất và chi phí giải phóng mặt bằng đang là yếu tố lớn khiến giá nhà bị đẩy lên cao. Giải pháp cho doanh nghiệp là đi xa trung tâm nơi có quỹ đất còn dồi dào, giá hợp lý để làm dự án.

Tuy nhiên, theo ông Phúc, một khi rời trung tâm để thu hút người dân đến sinh sống, hạ tầng giao thông cần phải đi trước một bước. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, việc lựa chọn sống ở xa trung tâm sẽ trở thành lựa chọn khả thi và hấp dẫn hơn với người dân, nhất là giới trẻ đang tìm kiếm giải pháp nhà ở hợp lý. Làm nhà cho người trẻ là câu chuyện khó nhưng không phải không thể nếu có sự chung tay của cả doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Mới đây, Chính phủ vừa thống nhất thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia, để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho người trẻ dưới 35 tuổi.

Phương Uyên