Sợi dây nối hai ôtô hạ đo ván người đi xe máy

Đăk LăkNam thanh niên đi xe máy mắc phải sợi dây chăng ngang đường giữa hai chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, hôm 7/4 tại Ea Hiao.

Tình huống giao thông: Trong lúc di chuyển, nam thanh niên đi xe máy bất ngờ vướng phải dây cáp do hai xe tải kéo ngang qua đường, khu vực không có người cảnh báo. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã mạnh xuống đường nằm bất động. Người dân tại đây đã đưa nạn nhân nhập viện cấp cứu, may mắn không ảnh hưởng tính mạng.

Người đi xe máy ngã sấp vì sợ dây kéo ngang đường giữa hai ôtô Video: Nam Son

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển phương tiện không được tự ý gây cản trở giao thông dù mục đích để cứu hộ, kéo nhau khi xe chở hàng, chết máy hay tụt dốc. Trong trường hợp bất khả kháng, cần có người cảnh báo, hướng dẫn an toàn cho người tham gia giao thông khác.

Ví dụ ở video trên, cần có ít nhất hai người ở hai đầu để dừng phương tiện khác. Hành vi xe kéo nhau trên đường công cộng vi phạm luật trật tự an toàn giao thông.

Nguyên Vũ