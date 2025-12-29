Sỏi bám chi chít làm hỏng thận người phụ nữ

Hà NộiNgười phụ nữ 57 tuổi đau thắt lưng, bác sĩ phát hiện những viên sỏi bám chi chít đài bể thận gây biến dạng và suy giảm chức năng thận.

Bà từng phẫu thuật mổ mở sỏi thận cả hai bên nhưng không tái khám, gần đây đau dữ dội mới đến bệnh viện. Ngày 29/12, bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội, cho biết "thận bệnh nhân gần như hỏng hoàn toàn". Siêu âm cho thấy hai quả thận bị tổn thương nghiêm trọng, đài bể thận biến dạng, giãn căng, chức năng suy giảm nặng, trên nền vết mổ cũ có rất nhiều sỏi li ti bám dày đặc.

"Đây là một trong những ca sỏi thận phức tạp, nguy cơ mất thận rất cao nếu xử lý không cẩn trọng", bác sĩ Lực nhận định.

Êkíp phẫu thuật, gây mê và điều dưỡng xử lý từng viên sỏi, khơi thông dòng chảy nước tiểu nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận. May mắn sau can thiệp, hệ thống thận sạch sỏi, các ống dẫn lưu được rút hoàn toàn, chức năng thận hồi phục rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Ảnh chụp CT sỏi bám chi chít trong hai quả thận người phụ nữ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Sỏi thận hay bất kỳ bệnh lý nào, nếu không theo dõi định kỳ có thể âm thầm phá hủy cơ thể trong nhiều năm. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp giảm chi phí, tránh những biến chứng nặng nề.

Nên bổ sung 2-3 lít nước mỗi ngày để duy trì thận khỏe mạnh. Nhiều người có thói quen nhịn đi tiểu khiến nước tiểu bị giữ lâu trong bàng quang, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng thận và sinh sỏi. Bên cạnh các yếu tố lối sống, những nguyên nhân khác như bất thường cấu trúc đường tiết niệu, rối loạn chuyển hóa canxi, thay đổi pH nước tiểu, di truyền, môi trường làm việc nóng bức hoặc nguồn nước nhiễm đá vôi góp phần gây sỏi thận.

Thúy Quỳnh