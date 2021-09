Sới bạc trong rừng sâu

Hà TĩnhĐặng Danh Bình cùng 14 người mở sới bạc tại núi Bầng, bị hàng chục cảnh sát đột kích bắt quả tang.

Ngày 6/9, Bình, 46 tuổi, cùng 14 người tuổi từ 31 đến 57, quê ở xã Phù Lưu, Thạch Mỹ và TP Hà Tĩnh, bị Công an huyện Lộc Hà khởi tố, bắt giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Bình (áo đen) làm việc với cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, vài tuần qua, Bình lập sới bạc tại những vùng rừng núi hoang vắng, hiểm trở, nằm cách xa khu dân cư ở huyện Lộc Hà, thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau. Sới cử người canh gác tại các lối ra vào, liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.

Khoảng 2h ngày 30/8, nhà chức trách đột kích sới bạc mở ở núi Bầng, thuộc thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà, bắt quả tang 15 người đang xóc đĩa.

Thấy cảnh sát, nhiều người vứt tang vật, nháo nhào bỏ chạy song bị siết vòng vây.

Những người tham gia sới bạc tại núi Bầng bị cảnh sát khống chế hồi cuối tháng 8. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, 15 người khai biết rõ quy định không được tụ tập đông người song muốn kiếm tiền tiêu xài nên lén lút đánh bạc trong rừng.

Ngoài khởi tố bị can, Công an Hà Tĩnh đang lập hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính 15 người do vi phạm các quy định phòng, chống Covid-19.

Đức Hùng