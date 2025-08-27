Sới bạc núp bóng trang trại chăn nuôi

Hưng YênSới bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi tại một trang trại có địa hình khó tiếp cận vừa bị phát hiện.

18 người bị bắt quả tang đánh bạc xóc đĩa khi cơ quan chức năng ập vào lúc 23h30 ngày 25/8.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin để vào được sới, người chơi phải di chuyển bằng xe ôm, taxi hoặc đi bộ đến một điểm hẹn cách khoảng một km. Tại đây, người cảnh giới sẽ dùng xe máy chở từng con bạc vào bên trong.

Nhóm người đánh xóc đĩa trong trang trại bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trang trại ở thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn Du, có đường độc đạo dẫn vào nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, được bảo vệ bởi hai lớp. Vòng ngoài luôn có ba người liên tục tuần tra trên các tuyến đường dẫn vào để cảnh báo từ xa. Vòng trong, một người túc trực ngay tại cửa phòng đánh bạc, sẵn sàng báo động.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu hơn 400 triệu đồng tiền mặt, một bộ bát đĩa sứ và bốn quân vị, cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.

Chủ trang trại là Nguyễn Quang Hưng, 36 tuổi, trú tại xã Quỳnh Phụ, đang bị tạm giữ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Lê Tân