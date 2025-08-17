Sới bạc ẩn mình của ông chủ gara ôtô

Đà NẵngChủ gara sữa chữa ôtô Phan Hữu Hải cho lắp đặt nhiều lớp cửa và camera giám sát để tạo "pháo đài" cho sới bạc hoạt động, tiền giao dịch mỗi ngày từ 500 triệu đến một tỷ đồng.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt 8 người về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; đồng thời truy bắt những người có liên quan.

Phan Hữu Hải, 49 tuổi, mở điểm đánh bạc tại gara Hồng Hải do mình là chủ ở số 212 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh. Nơi này nằm trên tuyến quốc lộ 1A qua thành phố Đà Nẵng, xung quanh kín nhà dân.

Phía trước, gara vẫn hoạt động sửa chữa ôtô bình thường nhưng đằng sau là căn nhà hai tầng được cải tạo, ngăn phòng khép kín để mở sới bạc. Hải bố trí nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và tổ chức cảnh giới từ xa.

Hàng ngày, sới thu hút hàng chục người tham gia, tiền giao dịch thắng thua từ 500 triệu đến một tỷ đồng.

Phan Hữu Hải, thứ tư từ trái qua, cùng 7 người bị bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian dài mật phục, 16h ngày 14/8, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ đột kích, đánh lạc hướng các nhân viên gara ôtô rồi vượt qua hệ thống camera giám sát và 3 lớp cửa.

Ngay khi cánh cửa cuối bị mở tung, hai sới bạc hiện ra. Tiếng gieo xúc xắc, xào bài bỗng chốc im bặt. 8 người bị bắt quả tang đang đánh bạc, không kịp tẩu tán tiền bạc.

Tại sới bạc thứ nhất, 4 người sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài "binh", có Hải trực tiếp tham gia. Sới bạc thứ hai đánh dưới hình thức bài "phỏm", cũng 4 người.

Theo lời khai ban đầu, tại sới bạc có Hải tham gia, tính đến thời điểm bị bắt quả tang, bốn người đã thực hiện 43 ván, tổng tiền hơn 300 triệu đồng. Sới còn lại có số tiền thắng thua mỗi ván từ khoảng 2 triệu đến 20 triệu đồng; tổng tiền đánh bạc tại thời điểm bắt khoảng 200 triệu đồng.

Công an thu tại hiện trường hơn 216 triệu đồng tiền mặt. Nhà chức trách kiểm tra nhanh tài khoản cá nhân của những người trên cho thấy số tiền phục vụ cho hoạt động đánh bạc có thể lên đến hơn một tỷ đồng.

Ngọc Trường