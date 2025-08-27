SOF đưa 4 kỳ thi Olympic quốc tế về Việt Nam

SOF đưa 4 kỳ thi Olympic quốc tế gồm Toán, Tiếng Anh, Khoa học máy tính, Thương mại về Việt Nam, mở cơ hội tranh tài toàn cầu cho học sinh từ lớp 1 đến 12.

Các kỳ thi có định hướng khác nhau, phù hợp từng lứa tuổi. Olympic Toán học (IMO) dành cho học sinh lớp 1-12, tập trung phát triển tư duy logic và sáng tạo. Olympic Tiếng Anh (IEO) cũng mở cho học sinh lớp 1-12, đánh giá toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong bối cảnh thực tế, giúp các em nâng cao năng lực ngôn ngữ và giao tiếp quốc tế.

Olympic Khoa học máy tính (ICSO) hướng đến học sinh lớp 1-10. Nội dung xoay quanh lập trình cơ bản, mở rộng sang trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng. Cuộc thi giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện tư duy phản biện, logic và sáng tạo. Olympic Thương mại (ICO) dành cho khối 11-12, tập trung vào kinh tế, kinh doanh, kế toán, quản trị. Sân chơi giúp học sinh hình thành tư duy phân tích, kỹ năng khởi nghiệp, chuẩn bị hành trang trước khi bước vào đại học hoặc tham gia các dự án thực tế.

Lễ trao giải Olympic quốc tế lần thứ 25 do SOF tổ chức diễn ra ngày 28/5 tại New Delhi. Ảnh: SOF

Hình thức tổ chức mỗi kỳ thi có sự khác biệt. IMO và IEO gồm ba vòng: quốc gia, sơ loại quốc tế và chung kết toàn cầu. Với IMO, vòng quốc gia diễn ra online ngày 18/10, sơ loại quốc tế ngày 13/12và chung kết toàn cầu vào tháng 2/2026. IEO có lịch thi tương tự, bắt đầu từ ngày 19/10.

ICSO và ICO gồm hai vòng. ICSO tổ chức vòng quốc gia online ngày 11/10. Thí sinh đạt từ giải khuyến khích trở lên sẽ dự vòng quốc tế online vào ngày 6/12. Với ICO, vòng quốc gia diễn ra ngày 12/10, học sinh đạt giải sẽ tiếp tục vòng quốc tế trực tiếp ngày 16/11.

Học sinh nhận huy chương và bằng khen trong lễ trao giải thường niên của SOF. Ảnh: SOF

SOF là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận thành lập cách đây 27 năm tại Ấn Độ, chuyên tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế về khoa học, toán, tiếng Anh và thương mại. Mỗi năm, hàng triệu học sinh từ hơn 70 quốc gia tham dự, đưa SOF thành một trong những nền tảng đánh giá năng lực phổ thông uy tín. Nhiều thí sinh từng trưởng thành từ các kỳ thi này đã giành học bổng tại đại học hoặc làm việc trong các tập đoàn công nghệ, tài chính toàn cầu.

Tại Việt Nam, Tiim Group sẽ là đối tác của SOF, đưa 4 kỳ thi này về Việt Nam. Hoạt động tạo cơ hội cho học sinh được tham gia các sân chơi trí tuệ quốc tế dưới sự tổ chức chính thức của SOF.

Đại diện Tiim Group cho rằng việc đưa 4 kỳ thi này về Việt Nam cung cấp công cụ đánh giá khách quan năng lực học tập. "Các kỳ thi của SOF không chỉ đo kiến thức, mà còn kiểm tra khả năng áp dụng tư duy vào tình huống thực tế, phản biện và sáng tạo - yếu tố quan trọng để học sinh hội nhập toàn cầu", vị này nói.

Khán phòng lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: SOF

TS. Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên gia giáo dục phổ thông, đánh giá đây là bước đi phù hợp với xu thế hội nhập. Theo bà, ngoài việc tạo động lực học tập, kỳ thi quốc tế còn giúp học sinh tiếp cận sớm với phương pháp đánh giá chuẩn quốc tế, giảm lệ thuộc vào học thuộc lòng. "Đây cũng là cơ hội để học sinh Việt Nam so sánh năng lực với bạn bè ở nhiều quốc gia, từ đó hình thành thái độ học tập chủ động hơn" bà Hà nhận định.

Một số phụ huynh cũng bày tỏ sự quan tâm. Chị Trần Mai Anh (phụ huynh học sinh lớp 7 tại Hà Nội) cho biết con chị thích lập trình và công nghệ, nhưng trong trường chưa có nhiều cơ hội. Kỳ thi Olympic Khoa học máy tính sẽ giúp con vừa thử thách bản thân vừa kết nối với bạn bè quốc tế.

Việc đồng hành cùng SOF được kỳ vọng giúp học sinh Việt Nam sánh vai cùng bạn bè quốc tế, rèn luyện tư duy, kỹ năng và bản lĩnh trong những kỳ thi học thuật quy mô toàn cầu, đồng thời tiếp cận chuẩn mực đánh giá quốc tế trong bối cảnh giáo dục hội nhập sâu rộng.

Thái Anh