Sốc vì 'bằng đại học nước ngoài' không được công nhận

Nhiều sinh viên Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF - Hà Nội) sốc vì bằng liên thông đại học được quảng cáo "có giá trị toàn thế giới" không được công nhận ở Việt Nam.

Tú Quyên, 25 tuổi, cựu sinh viên ngành Nghệ thuật và Thiết kế (Thời trang) của LCDF - Hà Nội, cho biết theo học chương trình cao đẳng với học phí khoảng 600 triệu đồng cho ba năm học. Năm 2022, cô nhận bằng do Tổ chức Giáo dục Pearson, Anh, cấp.

Trước khi tốt nghiệp, Quyên được lãnh đạo trường giới thiệu chương trình cử nhân liên kết ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông, do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp bằng. Chương trình kéo dài 9 tháng với học phí gần 300 triệu đồng.

"Trường đảm bảo bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới", Quyên kể lại. Tin tưởng vào lời quảng cáo, Quyên đăng ký, theo học tại Việt Nam bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Cô nhận bằng cử nhân vào tháng 7/2025.

Tháng 10 vừa qua, Quyên gửi hồ sơ đến Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác thực văn bằng nhằm đăng ký học tiếp chương trình thạc sĩ trong nước. Cô "choáng váng" khi nhận được phản hồi rằng chương trình liên kết của LCDF - Hà Nội với Đại học Liverpool John Moores "chưa được Bộ cấp phép đào tạo tại Việt Nam" khi sinh viên lưu trú và học trong nước.

"Như vậy tức là tôi coi như không có bằng đại học, trong khi bằng này cần để học lên cao và đi xin việc. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tôi", Quyên bày tỏ. "Ấm ức hơn nữa là học thật bao năm, giờ mang tiếng bằng giả".

Chia sẻ với bạn bè, Quyên được biết nhiều người rơi vào cảnh như mình.

Ngọc Minh, 30 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Thiết kế đồ họa qua chương trình liên kết của LCDF vào năm 2022. Khi gửi hồ sơ xác thực văn bằng vào cuối năm 2024, cô nhận được câu trả lời tương tự từ Cục Quản lý chất lượng.

Trong khi đó, trên website, LCDF khẳng định sinh viên tốt nghiệp từ trường được cấp bằng "quốc tế có giá trị trên toàn thế giới". Bức xúc, Quyên cùng một số cựu sinh viên làm đơn gửi cơ quan chức năng, tố LCDF lừa đảo.

Theo các cựu sinh viên, LCDF bắt đầu liên kết với Đại học Liverpool John Moores từ năm 2021. Sau bốn năm, hơn 40 sinh viên đã theo học chương trình liên kết này. Thiệt hại về tiền bạc là hàng tỷ đồng, gồm cả học phí và các chi phí học liệu, đồ án...

Bằng cử nhân của các sinh viên theo học chương trình được LCDF giới thiệu. Ảnh: Ngọc Trang

Không chỉ bằng cấp, LCDF còn bị người học nghi vấn về hoạt động và chương trình đào tạo.

LCDF được thành lập năm 2014 theo quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có tên Tiếng Anh là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội).

Tuy nhiên, website của trường sử dụng tên Học viện Thiết kế và Thời trang London (London College for Design & Fashion). Trường giới thiệu được thành lập năm 2004, "là đơn vị đào tạo thiết kế Anh quốc hàng đầu tại Việt Nam".

Là trường cao đẳng nghề, song ở mục "chương trình đào tạo", LCDF cho biết cung cấp chương trình bậc đại học, như Thiết kế thời trang, Truyền thông và marketing thời trang, Thiết kế đồ họa và Minh họa, Thiết kế nội thất và kiến trúc, Nhiếp ảnh; đều nhấn mạnh bằng "có giá trị trên toàn thế giới".

"Bây giờ chúng tôi còn lo lắng rằng không biết tấm bằng cao đẳng được nhận sau khi học ở LCDF có được công nhận giá trị không nữa", Hà Lan, 25 tuổi, cựu sinh viên Thiết kế đồ họa khóa 2018-2021 chia sẻ. "Nếu không, giờ tôi chỉ có trình độ 12/12, dù đã học xong chương trình thạc sĩ tại Anh".

Các sinh viên mong muốn cơ quan chức năng làm rõ về hoạt động và tính hợp pháp của các chương trình đào tạo, chất lượng và trình độ giảng viên tại LCDF, đồng thời nhận được bồi thường xứng đáng với tổn thất về tiền bạc và tinh thần.

Website Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Ảnh: Thanh Hằng

Trả lời VnExpress sáng 12/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận đã trả lời học viên Tú Quyên về việc bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện để được công nhận.

Bộ khẳng định trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp phép liên kết đào tạo nước ngoài với bất cứ ngành, nghề nào.

Cùng đó, theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và quy định liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Bộ cho biết từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo) chưa nhận được hồ sơ đề nghị của LCDF - Hà Nội.

LCDF hiện chưa phản hồi về sự việc.

Thanh Hằng

*Tên sinh viên đã được thay đổi