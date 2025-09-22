Sốc phản vệ do uống thuốc không rõ loại

Quảng NinhNgười phụ nữ 60 tuổi sốt, mệt mỏi, ra hiệu thuốc mua thuốc về uống sau đó khó thở, mẩn đỏ toàn thân, bác sĩ xác định sốc phản vệ.

Ngày 22/9, đại diện Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng rét run, tức ngực, khó thở nghiêm trọng sau khi uống thuốc không rõ loại. Các bác sĩ xác định phản vệ nghi do thuốc, nguy cơ tiến triển thành suy hô hấp đe dọa tính mạng.

Người bệnh được tiêm adrenaline, tiêm mạch corticoid kèm kháng histamin. Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng phù nề, mẩn đỏ giảm dần, bớt khó thở, sau 48 giờ theo dõi tích cực, sức khỏe người bệnh ổn định.

Phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xuất hiện sau khi tiếp xúc với thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng hoặc các tác nhân khác. Tình trạng này có thể tiến triển rất nhanh, dẫn đến suy hô hấp hoặc sốc phản vệ, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp này cho thấy mối nguy hiểm của việc tự ý sử dụng thuốc mà không có tư vấn của bác sĩ. Bệnh viện từng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do phản vệ liên quan đến việc tự mua và sử dụng thuốc tại nhà. Các loại thuốc thường gặp là kháng sinh, thuốc giảm đau - hạ sốt và thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

Nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường nào sau khi dùng thuốc, đặc biệt là các dấu hiệu nghi ngờ phản vệ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Nếu đã từng bị phản vệ với một loại thuốc nào đó, tuyệt đối không sử dụng lại, vì phản vệ lần sau thường nghiêm trọng hơn lần trước.

Các triệu chứng phản vệ thường gặp bao gồm phát ban, nổi mề đay, phù môi, lưỡi, mắt; khó thở, khò khè, co thắt thanh quản; hạ huyết áp, chóng mặt, ngất; buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy; lo lắng, rối loạn ý thức.

Thúy Quỳnh