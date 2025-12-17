Sốc phản vệ do dị ứng gia vị món ăn

Hà NộiNgười phụ nữ 39 tuổi rơi vào hôn mê, huyết áp không đo được do sốc phản vệ sau bữa bún ngan, buộc bác sĩ phải can thiệp ECMO để cứu sống.

Ngày 16/12, đại diện Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, cho biết sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, chức năng các cơ quan hồi phục. Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, da tím lạnh, môi và đầu chi tím tái, suy hô hấp nặng.

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác nhưng thường tự khỏi sau vài giờ. Tuy nhiên, lần này các triệu chứng diễn biến nhanh và trầm trọng hơn. Sau khi ăn bún ngan ngoài hàng, chị chóng mặt, nôn mửa rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê, huyết áp tụt sâu. Kíp trực phải đặt ống nội khí quản, cho thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao để nâng huyết áp. Do người bệnh đáp ứng kém với phác đồ điều trị thông thường, các bác sĩ chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) kết hợp lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

Bác sĩ Bùi Nam Phong, Trưởng khoa Điều trị tích cực - Chống độc, nhận định nguyên nhân gây sốc phản vệ khả năng cao do lượng mì chính trong bát bún kích hoạt phản ứng dữ dội trên cơ địa dị ứng của người bệnh.

Theo y văn, dị ứng thực sự với mì chính là hiếm gặp, các phản ứng nguy kịch thường xuất phát từ sự quá mẫn với Glutamate, một chất dẫn truyền thần kinh gây kích thích mạnh. Ở người có cơ địa nhạy cảm hoặc thiếu hụt enzyme chuyển hóa, việc dung nạp lượng lớn gia vị này khiến nồng độ Glutamate trong máu tăng vọt mất kiểm soát. Tình trạng này kích hoạt hệ thần kinh quá mức, làm giãn mạch đột ngột và dẫn đến tụt huyết áp sâu, gây sốc cho cơ thể. Đồng thời, các hóa chất trung gian được giải phóng ồ ạt gây co thắt phế quản, khiến bệnh nhân suy hô hấp và tím tái nhanh chóng.

Mức độ nghiêm trọng của ca bệnh phụ thuộc vào liều lượng dung nạp và tốc độ hấp thu, đặc biệt diễn biến nhanh hơn khi người bệnh ăn lúc đói. Khi các phản ứng tuần hoàn và hô hấp xảy ra cùng lúc, bệnh nhân rơi vào trạng thái sốc phản vệ hoặc giả phản vệ, đòi hỏi can thiệp hồi sức cao cấp như ECMO để duy trì sự sống.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng, giữ vệ sinh khi ăn uống tại hàng quán. Đặc biệt, người có cơ địa nhạy cảm cần tuyệt đối tránh các tác nhân từng gây dị ứng, hạn chế thực phẩm nguy cơ cao như nhộng tằm, hải sản hay tiếp xúc phấn hoa, lông động vật. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như nổi ban, khó thở, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Thúy Quỳnh