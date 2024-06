Sốc nhiệt, say nóng do làm việc dưới trời nắng

Phú ThọKhi đang làm việc giữa trời nắng, người đàn ông 33 tuổi vã mồ hôi, nôn, co rút chân tay, được chẩn đoán sốc, nguy kịch.

Ngày 31/5, đại diện Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhân mạch nhanh (97 lần/phút), huyết áp tụt 80/50 mmHg. Các bác sĩ chẩn đoán sốc do giảm đột ngột thể tích tuần hoàn (có thể do mất máu toàn phần hoặc mất dịch, huyết tương), gây giảm tưới máu tổ chức (thiếu oxy tế bào) và rối loạn chuyển hóa tế bào.

May mắn sau một giờ bù nước và điện giải, mạch huyết áp người bệnh trở về mức ổn định, sức khỏe ổn định.

Một trường hợp khác là người phụ nữ 57 tuổi khi đang làm việc ngoài trời giữa trời nắng thì nóng bừng toàn thân, mệt mỏi, vã mồ hôi, khó thở, khát nước, nhiệt độ cơ thể 39 độ C. Bệnh nhân được đưa đến viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán say nóng, chỉ định bù nước và điện giải, hiện sức khỏe ổn định.

Y bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Say nắng, say nóng là những hiện tượng thường gặp trong mùa hè, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao đột ngột. Bị say nắng, say nóng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu mà còn có khả năng dẫn đến đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong.

Để phòng chống say nắng, say nóng, bao gồm, khi ra ngoài cần che kín cơ thể bằng cách mặc quần áo rộng, nhẹ và sáng màu, đội mũ rộng vành, sử dụng kem chống nắng. Uống đầy đủ nước khi trời nắng nóng hoặc phải lao động nặng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Thường xuyên uống nước dù chưa cảm thấy khát. Có thể ống nước có pha một chút muối hoặc uống dung dịch oresol, nước trái cây, tránh xa nước ngọt có ga, đồ uống năng lượng.

Không làm việc quá lâu dưới trời nắng hoặc làm việc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên nghỉ ngơi định kỳ sau khoảng 45 phút hay một tiếng làm việc liên tục ở nơi nắng nóng, nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát 10-15 phút. Cùng với đó, luôn trang bị đầy đủ các thiết bị chống nắng, chống nóng khi lao động như quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ, nón rộng vành, kính râm.

Thời điểm vừa đi nắng về là lúc cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, nhiệt cơ thể độ cao, nếu tắm ngay sẽ làm thay đổi thân nhiệt đột ngột, rất nguy hiểm, có thể dẫn đến đột quỵ. Không được để trẻ em hoặc bất kỳ ai trong xe hơi đỗ, tắt máy, trong thời tiết nắng nóng dù chỉ để trong thời gian ngắn, do nhiệt độ trong xe hơi có thể tăng hơn 11 độ C chỉ trong 10 phút.

Thúy Quỳnh