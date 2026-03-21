Sốc khi biết quá khứ của người bạn trai chín chắn, chung thủy

Tôi đang yêu một người đàn ông 28 tuổi. Anh có công việc ổn định, thu nhập tốt, gia đình có điều kiện và cách sống khá chín chắn. Trong suốt thời gian quen nhau, anh luôn là người quan tâm, chăm sóc tôi rất nhiều. Ngoài giờ làm, anh hầu như chỉ về nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi cùng tôi, rất ít tụ tập bạn bè. Điều khiến tôi yên tâm nhất là anh luôn rõ ràng trong mối quan hệ, không mập mờ với ai và chưa từng để tôi phải nghi ngờ về sự chung thủy.

Tôi từng nghĩ mình rất may mắn khi gặp được một người như vậy. Nhưng cách đây vài hôm, khi tôi qua nhà anh chơi, đúng lúc anh bận chạy ra ngoài gặp khách hàng, tôi mượn máy tính của anh chơi game giải trí. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại vào mạng xã hội của anh xem lại tin nhắn cũ. Tôi tò mò muốn biết thêm về anh trước khi gặp và yêu tôi.

Trong phần tin nhắn cũ, tôi thấy những đoạn hội thoại từ thời trước khi quen tôi. Và điều khiến tôi sốc là quá khứ tình cảm của anh khá "hoành tráng". Trước khi yêu nghiêm túc, anh từng có khá nhiều mối quan hệ tình một đêm. Thậm chí có những đoạn tin nhắn thể hiện việc anh cùng hai cô gái qua đêm với nhau. Đọc tới đó, tôi thực sự sốc và rùng mình. Người đàn ông đang ở bên cạnh tôi, người luôn nhẹ nhàng, điềm đạm và sống nguyên tắc lại từng có một quá khứ hoàn toàn khác như vậy. Tôi không biết nên nhìn nhận chuyện này theo cách nào.

Anh không nói dối tôi chuyện gì nhưng cũng không chủ động kể nhiều về quá khứ, tôi lại tin tưởng nên không hỏi nhiều, cũng không hỏi cụ thể. Hiện tại, anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, thậm chí tốt hơn nhiều người đàn ông khác mà tôi từng gặp. Nhưng từ lúc biết chuyện, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác sợ hãi. Tôi thấy mình dường như biết quá ít về anh và cũng không chắc con người anh hiện tại có hoàn toàn khác với quá khứ hay không.

Tôi không biết có nên nói chuyện thẳng thắn với anh về điều này hay giữ im lặng và tiếp tục tìm hiểu, tin tưởng. Liệu một người từng có quá khứ như vậy có thể thay đổi hoàn toàn khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Tôi có nên tin rằng anh đã trưởng thành, chín chắn và khác hoàn toàn thời trẻ còn bồng bột hay không?

Hương Giang