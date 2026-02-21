Sốc khi biết bạn trai đi karaoke tay vịn, còn định đi khách sạn

Anh trước giờ vốn ham vui, nhậu rất nhiều, công việc lại hay phải đi xa nên chúng tôi yêu xa là chính.

Tôi sinh năm 1999, bạn trai 1995. Chúng tôi quen nhau 5 năm, đã tính chuyện cưới xin. Vậy mà cách đây không lâu, tôi phát hiện anh nói dối để đi hát karaoke tay vịn. Không chỉ hát cho vui mà còn ôm hôn, sờ soạng, thậm chí còn có ý định đi khách sạn nữa. Còn có đi thật hay không tôi không biết. Lúc biết chuyện, tôi sốc thực sự, cảm giác như 5 năm yêu nhau bị tạt một gáo nước lạnh.

Anh trước giờ vốn ham vui, nhậu rất nhiều, công việc lại hay phải đi xa nên chúng tôi yêu xa là chính. Tôi từng tự nhủ đàn ông giao tiếp nhiều, bạn bè nhiều thì phải chấp nhận phần nào. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại vượt quá giới hạn như vậy. Anh xin lỗi, nói do say, do bạn bè rủ rê, do nhất thời không kiểm soát được. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng từ lúc biết chuyện đến giờ, trong lòng tôi lúc nào cũng bất an. Chỉ cần anh nói đi nhậu là tim tôi đã thắt lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, tưởng tượng đủ thứ.

Tôi yêu anh rất nhiều. Năm năm đâu phải ngắn, bao nhiêu kỷ niệm, dự định tương lai. Nhưng tôi cũng sợ, sợ cưới về rồi mọi thứ còn tệ hơn. Sợ tôi sẽ sống trong nghi ngờ, kiểm soát, rồi dằn vặt chính mình. Có ai từng rơi vào trường hợp giống tôi chưa? Người yêu hay chồng từng đi quá giới hạn, sau khi bị phát hiện có thật sự thay đổi và không bao giờ tái phạm nữa không? Hay những chuyện như vậy thường lặp lại? Tôi đang đứng giữa yêu và tổn thương. Tha thứ thì sợ đau lần nữa, còn buông lại không nỡ. Tôi thật sự rối lắm.

Thu Phương