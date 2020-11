So Ytiet - chàng chăn bò khiến sao thế giới phát cuồng

Vài tháng sau khi nổi tiếng nhờ hát đếm số, chàng chăn bò So Ytiet gom góp được 35 triệu đồng để xây nhà vệ sinh cho gia đình.

Các video đếm số của So Ytiet - chàng chăn bò ở Bình Định - được nhiều nghệ sĩ Âu Mỹ lẫn khán giả chia sẻ trên mạng xã hội vài ngày qua, giữa bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ căng thẳng vì số phiếu của hai ứng viên Trump và Biden.

Để giải tỏa sốt ruột vì kết quả mãi chưa ngã ngũ, Cardi B đăng ảnh So Ytiet lên Instagram và đùa: "Đây là người duy nhất tôi tin tưởng trong việc kiểm phiếu". Rihanna nói: "Người anh em này ở đâu khi chúng ta đang cần?". Ở Việt Nam, nhiều người tìm xem những video này trên Youtube, Facebook, Tiktok, để lại bình luận: "Bầu cử Tổng thống Mỹ đưa tôi đến đây".

So Ytiet đếm số So Ytiet hát đếm số từ 41 đến 49 và được một khán giả quốc tế cover. Video: So Ytiet Official.

Các video trên mạng xã hội của So Ytiet có nội dung đơn giản. Anh đọc bảng chữ cái tiếng Anh, hát về các thứ trong tuần và đặc biệt là đếm số bằng tiếng Anh. Cách phát âm hơi ngọng nghịu nhưng bù lại, So Ytiet hát giai điệu khá êm tai. Anh cũng thường xuyên thể hiện những biểu cảm hài hước để gây cười. Hình ảnh chàng nông dân ngoại hình chân chất hát tiếng Anh khiến người xem cảm thấy thoải mái, gần gũi. So Ytiet không quá nổi tiếng ở Việt Nam nhưng có nhiều fan quốc tế.

Chris Brown là sao ngoại đầu tiên chú ý đến anh. Hồi giữa tháng 7, ca sĩ Mỹ đăng lên Instagram: "Các bạn đã xem đoạn video điên rồ này được bao nhiêu lần rồi?". Snoop Dogg, Miley Cyrus cũng chia sẻ các video của So Ytiet. Justin Bieber bình luận giọng hát của anh "Thật cảm xúc". Hồi tháng 9, rapper Wiz Khalifa thậm chí sử dụng một đoạn đếm số của So Ytiet để mix lại thành ca khúc mới - Number Song (From 41 to 49). Hiện tại, tài khoản tiktok và Instagram của So Ytiet lần lượt thu hút 1,3 triệu và hơn 500 nghìn người theo dõi.

Hồi đầu tháng 10, trong một video, So Ytiet chia sẻ từ khi nổi tiếng, anh được nhiều người mời hát ở một số sự kiện nhỏ, cát-xê khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Gom được 35 triệu, anh xây nhà vệ sinh cho gia đình. Vì các nền tảng mạng xã hội như Youtube quyết toán chậm nên anh chưa nhận được khoản nào. Bù lại, So Ytiet có thêm nhiều bạn bè, người hâm mộ. Một số hãng thu âm nhỏ ở Mỹ nhắn tin mời anh sang nước ngoài hợp tác nhưng So Ytiet không biết cách xin thủ tục xuất ngoại, mua vé máy bay.

So Ytiet - Khalifa đếm số Ca khúc "Number Song (From 41 to 49)" được rapper Wiz Khalifa mix lại. Video: Youtube.

Trước khi nổi tiếng, So Ytiet (tên thật: Sô Y Tiết, sinh năm 1988) trải qua tuổi thơ khó khăn vì mồ côi bố mẹ. Trong một video trên Youtube, So Ytiet kể năm anh sáu tuổi, mẹ qua đời, bố dẫn hai anh em đi lang thang khắp Bình Định. Ba không có công việc ổn định lại nghiện rượu nên để hai anh em đi ăn xin. Một thời gian sau, anh về ở với bác trai, em gái ở với mẹ nuôi.

Năm 2000, bác gửi anh vào trại trẻ mồ côi. Anh ở trại đến năm 18 tuổi thì về sống với mẹ nuôi. Từ năm lớp tám, So Ytiet bị viêm phổi mãn tính nên nghỉ học. Anh thường xuyên ốm đau nên không có sức đi làm thuê việc nặng, hàng ngày chăn bò giúp mẹ. Anh làm video trên Youtube vì mong kiếm được nhiều tiền, có thể xây nhà mới.

Nhiều hiện tượng mạng nổi lên nhanh chóng, bị nhận nhiều gạch đá. So Ytiet chiếm nhiều thiện cảm nhờ lối nói chuyện gần gũi, chân thật. Trong các video của anh, cuộc sống vùng nông thôn hiện lên sinh động với cảnh chăn bò, hái lá bên suối, làm các món ăn dân dã... Nhiều người xem bình luận họ mong sau khi nổi tiếng, So Ytiet giữ được bản tính hồn nhiên, mộc mạc của anh.

