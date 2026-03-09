Số xuất bản phẩm điện tử trong năm 2025 tăng gần 50%

Tính đến hết năm ngoái, có 35/52 đơn vị tham gia xuất bản và phát hành sách điện tử, thể hiện sự dịch chuyển sang mô hình số hóa.

Kết quả được nêu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xuất bản, in và phát hành năm 2026 ở Hà Nội. Theo ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành, sách in đạt 42.816 cuốn với 457.689.857 bản, giảm 1,5% về xuất bản phẩm và 8,8% số bản. Còn dạng điện tử ghi nhận 5.218 sách, tăng 49,3% và khoảng 35 triệu lượt truy cập, tăng 66,7% so với năm trước.

Trong tham luận, tiến sĩ Hà Văn Hậu, Phó trưởng Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đề cập một trong những xu thế hiện nay của thế giới là sự chuyển dịch sang xuất bản phẩm điện tử. Có thể kể đến sách nói (audiobook), sách điện tử (ebook), sách có video (video book). Bạn đọc bây giờ cũng hướng đến sự tiện ích, đa dạng định dạng, trải nghiệm tương tác và nội dung ý nghĩa, kết nối cảm xúc.

Sách điện tử có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện đọc mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: Pexels

Nghiên cứu của Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông cho thấy thị trường sách điện tử trong nước đã hình thành, có sự tăng trưởng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn so với tiềm năng của quốc gia. Mức độ tham gia của nhà xuất bản chưa đồng đều, một số đơn vị vẫn ở giai đoạn thử nghiệm, phụ thuộc đáng kể vào đối tác công nghệ, chủ yếu vận hành các hệ thống đơn lẻ, thiếu kết nối.

Phía Công ty sách Thái Hà đề xuất xây dựng và phát triển hệ sinh thái xuất bản số toàn diện. Cụ thể là hình thành cơ sở dữ liệu số toàn ngành, kết nối nhà xuất bản, phát hành, thư viện, độc giả. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất bản, nhất là những đơn vị nhỏ và vừa trong quá trình chuyển đổi số cũng là yếu tố cần chú trọng. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ bản quyền và chất lượng nội dung trên môi trường số.

Là đơn vị triển khai nền tảng sách điện tử nhiều năm qua, Công ty cổ phần Sách điện tử Waka ghi nhận những rào cản lớn của thị trường hiện nay là chi phí đầu tư công nghệ cao, sự phân tán nguồn lực giữa các doanh nghiệp. Trong tham luận, bà Phùng Thị Như Quỳnh - Phó Giám đốc đơn vị - nêu phương án xây dựng một nền tảng hạ tầng số dùng chung cho ngành xuất bản điện tử, hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện tham gia, không can thiệp vào thương hiệu riêng của từng doanh nghiệp, chia sẻ công nghệ, chuẩn dữ liệu và công cụ bảo vệ bản quyền.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Nguyên công bố tổng doanh thu toàn ngành xuất bản năm ngoái đạt khoảng 4.165 tỷ đồng. Ở lĩnh vực in, khoản thu về ước đạt 158.500 tỷ đồng, tăng 5,8%. Doanh thu của phát hành ghi nhận 5.230 tỷ đồng, tăng 8,96%.

Một số loại ấn phẩm có mức tăng mạnh về số xuất bản phẩm và bản in, nhất là những cuốn khoa học công nghệ, kinh tế, tác phẩm văn học, văn hóa - xã hội. Nhóm sách giáo khoa, giáo trình chiếm tỷ trọng lớn về số bản nhưng có xu hướng giảm, còn tác phẩm nhi đồng giảm cả đầu sách lẫn số bản in.

Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên tại sự kiện, hôm 9/3. Hội nghị có sự tham dự của Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm, các nhà quản lý văn hóa, đơn vị xuất bản, in và phát hành. Ảnh: Bộ VHTTDL

Nhìn lại năm 2025, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhận định ngành xuất bản, in và phát hành duy trì được sự ổn định, xuất hiện những chuyển động mới. Trong năm nay, Bộ nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm cho toàn ngành: hoàn thiện khung pháp lý mới cho xuất bản trong môi trường số, tổ chức lại chuỗi giá trị xuất bản trên nền tảng công nghệ, nâng tầm xuất bản thành ngành công nghiệp nội dung tri thức, phát triển văn hóa đọc gắn với mở rộng thị trường xuất bản, làm sạch và phát triển bền vững thị trường xuất bản, đưa sách và tri thức Việt Nam ra thế giới.

''Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải là một quốc gia học tập. Và một xã hội học tập chỉ có thể hình thành khi tri thức được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Nếu tri thức là sức mạnh của một dân tộc, sách chính là con đường bền vững nhất để sức mạnh đó được nuôi dưỡng và truyền lại cho các thế hệ mai sau'', Thứ trưởng Phan Tâm nói.

Phương Linh