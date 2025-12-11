Sở Xây dựng TP HCM cảnh báo loạt dự án rao bán 'lúa non'

TP HCM cảnh báo tình trạng một số dự án rao bán, nhận cọc khi chưa hoàn tất pháp lý, sẽ bị kiểm tra, xử lý những vi phạm liên quan.

Tại họp báo chiều 11/12, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết thời gian qua đã tiếp nhận nhiều phản ánh về việc môi giới bất động sản rao bán và huy động vốn tại các dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Lực lượng chức năng đã ghi nhận tình trạng nhận cọc, giữ chỗ dưới nhiều hình thức dù các dự án chưa được phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Ba dự án được nêu gồm cao ốc An Khang (A&K Tower) của OBC Holdings tại phường An Phú; The Emerald Garden View của Tập đoàn Lê Phong tại phường Thuận An; và dự án Nhà ở Một Thế Giới của Kim Oanh Group tại khu dân cư Hòa Lân, phường Thuận Giao.

Đến nay, các dự án trên vẫn chưa được Sở Xây dựng TP HCM hoặc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương trước đây xác nhận đủ điều kiện bán nhà. Dù vậy Sở đã nhận được phản ánh việc nhiều nhân viên môi giới bất động sản của các sàn giao dịch tổ chức chào bán, nhận cọc giữ chỗ, hợp tác góp vốn với các dự án này.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng TP HCM gửi thông báo đến các doanh nghiệp bất động sản, yêu cầu chấp hành đúng quy định pháp luật. Cơ quan này cho biết việc nhận cọc, chào bán hay huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện là hành vi vi phạm.

Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp các sở ngành và UBND cấp xã kiểm tra hoạt động môi giới, thu thập hồ sơ liên quan và xử lý nếu phát hiện sai phạm. Danh sách các dự án chưa đủ điều kiện mở bán cũng sẽ được cập nhật để người dân dễ theo dõi.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải công khai thông tin dự án trước khi đưa vào kinh doanh và thông báo tình trạng giao dịch ngay khi phát sinh. Chủ đầu tư không được ủy quyền cho bên thứ ba ký hợp đồng đặt cọc, mua bán hay cho thuê mua. Trước khi mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải gửi hồ sơ để cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện.

Hiện nay mức phạt cho chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh nhưng không đủ điều kiện theo quy định là từ 400-600 triệu đồng. Tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất mức phạt tiền cho hành vi này lên từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng để tăng tính răn đe.