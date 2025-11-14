Sở Xây dựng: Nhiều ý kiến phản đối thí điểm cho thuê căn hộ ngắn hạn

TP HCMMô hình thí điểm cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn tại thành phố có nhiều ý kiến trái chiều giữa nhu cầu khai thác của chủ nhà và lo ngại an toàn của cư dân.

Trong báo cáo gửi UBND TP HCM về thí điểm cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn mới đây, Sở Xây dựng cho biết đã soạn dự thảo hướng dẫn mô hình này và lấy ý kiến góp ý từ các sở ngành, UBND phường, xã. Sở dự kiến phối hợp các cơ quan liên quan để công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê ngắn hạn nếu mô hình được triển khai.

Tuy nhiên, trong phần đóng góp ý kiến, Sở Tư pháp cho rằng hiện dự thảo có nhiều nội dung mang tính quy phạm pháp luật, như điều kiện sử dụng căn hộ, nguyên tắc áp dụng và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan... chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Vì vậy, cơ quan này khuyến nghị rà soát, tránh ban hành nội dung trái luật, đồng thời nếu cần, các điều khoản nên được bổ sung vào Quyết định 26 về quản lý và sử dụng nhà chung cư.

Sở Du lịch cũng có đề xuất tạm dừng một số nhiệm vụ liên quan việc khai thác căn hộ cho lưu trú du lịch phục vụ phát triển kinh tế, để tập trung đánh giá kỹ các điều kiện pháp lý và thực tiễn.

Bất động sản TP HCM với căn hộ chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên thực tế, dư luận tại TP HCM cũng có hai luồng ý kiến trái chiều. Một số cư dân và ban quản trị chung cư phản đối việc thí điểm, lo ngại ảnh hưởng đến môi trường sống tập thể, tiện ích chung và an ninh trật tự. Ngược lại, một số chủ căn hộ mong muốn khai thác lưu trú du lịch để tăng thu nhập.

Tại hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền do Sở Xây dựng thành phố phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư TP tổ chức gần đây, nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc thí điểm, lo ngại ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quá trình sử dụng tiện ích chung.

Trên cơ sở rà soát pháp lý, thực tiễn và góp ý từ người dân, Sở Xây dựng TP HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các điều khoản liên quan cho thuê lưu trú ngắn hạn vào Quyết định 26, nhằm hài hòa giữa phát triển kinh tế - du lịch và đảm bảo môi trường sống an toàn, ổn định cho cư dân.

Trước đó, theo dự thảo hướng dẫn sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn của Sở Xây dựng, chỉ những chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp - kết hợp ở với thương mại, dịch vụ - mới được xem xét cho thuê lưu trú ngắn hạn. Các tòa nhà đủ điều kiện phải đảm bảo hệ thống kỹ thuật như điện, nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy, xử lý rác thải đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Chủ căn hộ muốn cho thuê phải đăng ký với UBND cấp xã, ban quản trị và đơn vị quản lý, khai báo lưu trú cho khách và tuân thủ các quy định về du lịch, cư trú, thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm. Việc cho thuê chỉ được thực hiện khi nghị quyết hội nghị nhà chung cư thông qua, xác định số căn hộ, số khách tối đa và mức phí quản lý tăng thêm. Vi phạm các quy định có thể bị xử phạt hành chính, tái phạm nhiều lần có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện TP HCM vẫn áp dụng Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định căn hộ chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho thuê theo giờ hoặc theo ngày. Quy định này hiện vẫn là vấn đề có nhiều phản ứng từ các chủ căn hộ cho thuê qua Airbnb và một số nhà đầu tư dịch vụ lưu trú.

Phương Uyên