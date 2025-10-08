Số vụ vượt biên từ Mexico vào Mỹ thấp nhất trong nửa thế kỷ

Loạt chính sách cứng rắn của Tổng thống Trump thể hiện hiệu quả rõ rệt khi số vụ vượt biên từ Mexico vào Mỹ thấp nhất kể từ năm 1970.

CBS ngày 7/10 trích dẫn dữ liệu sơ bộ của Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho thấy lực lượng biên phòng Mỹ đã bắt gần 238.000 người vượt biên bất hợp pháp trong năm tài khóa 2025, tính từ tháng 10/2024 đến ngày 30/9.

Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1970, khi cơ quan này ghi nhận khoảng 202.000 vụ bắt giữ. So với mức kỷ lục 2,2 triệu vụ bắt giữ năm 2022 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, số liệu năm 2025 thấp gấp 10 lần.

Hơn 60% số vụ bắt giữ trong năm tài khóa 2025 diễn ra trong ba tháng cuối cùng của chính quyền Biden. Sau khi ông Trump nhậm chức đầu năm 2025, số liệu giảm mạnh. Trong 8 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ, lực lượng tuần tra biên giới ghi nhận dưới 9.000 vụ mỗi tháng, trong khi dưới thời Biden, con số này có ngày vượt mức đó chỉ trong một ngày.

Trong tháng 9, biên phòng Mỹ bắt khoảng 8.400 người, tăng so với 6.300 người tháng 8 nhưng vẫn ở mức rất thấp so với các năm trước. Tháng 7 ghi nhận mức thấp kỷ lục 4.600 vụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, đội mũ "Trump đúng về mọi thứ", khi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 22/8. Ảnh: Reuters

Các chỉ số này thể hiện loạt chính sách lẫn thông điệp cứng rắn trong quản lý nhập cư và biên giới dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có tác động mạnh mẽ đến dòng người di cư đổ về biên giới Mỹ - Mexico.

Ngay sau khi tái đắc cử, ông Trump triển khai hàng loạt biện pháp cứng rắn nhằm "bịt kín" biên giới phía nam, từ đình chỉ hệ thống xin tị nạn, huy động binh sĩ tới biên giới đến chấm dứt những chương trình cho phép một số nhóm di cư được đặc cách nhập cảnh hợp pháp. Những ai vượt biên trái phép bị đưa đến trung tâm tạm giữ hoặc nhanh chóng trục xuất trở lại Mexico và nhiều nước khác.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định ông Trump đã "hoàn thành một cách thuyết phục tuyệt đối lời hứa về an ninh biên giới phía nam".

"Người dân Mỹ giờ đây được an toàn hơn. Tội phạm ngoại quốc và tội phạm ma túy nguy hiểm không thể tiếp tục tràn qua biên giới. Những người thuộc đảng Dân chủ từng tuyên bố bảo đảm an ninh biên giới là nhiệm vụ bất khả thi, rồi lại đòi chính sách mới. Thật ra chúng ta chỉ cần có một vị Tổng thống mới", Jackson bình luận.

Biên phòng Mỹ giám sát chuyến bay trục xuất người nhập cư trái phép ngày 23/1 tại Arizona. Ảnh: BQP Mỹ

Ariel Ruiz Soto, chuyên gia thuộc Viện Chính sách Di cư, đánh giá các biện pháp khắt khe cả ở biên giới lẫn nội địa có tác động lớn đến dòng người di cư, khiến nhiều người từ bỏ ý định tìm cách vượt biên vào Mỹ.

Tại thành phố El Paso, Texas, John Martin - người quản lý hệ thống nhà tạm cho người di cư - cho biết trong thời Biden, nơi đây từng tiếp nhận hàng trăm người mỗi ngày. Nhưng gần đây, ông không còn đón thêm người nhập cư nào, ngoại trừ vài người vô gia cư địa phương.

"Nếu mục tiêu là giảm số lượng người vượt biên, chính sách này rõ ràng đã thành công", ông nói.

Thanh Danh (Theo CBS, AP)