Số vụ tịch thu nhà tăng cao ở Mỹ

Số nhà bị tịch thu tại Mỹ tăng đột biến trong tháng 5, sau khi chính sách tạm dừng tịch thu nhà trong thời kỳ đại dịch kết thúc.

Báo cáo từ công ty dữ liệu bất động sản Attom, cho biết cứ 4.000 ngôi nhà ở Mỹ thì có một căn bị tịch thu vào tháng 5. Số hồ sơ tịch thu tịch thu đã tăng 7% so với tháng 4 và tăng 14% so với cùng kỳ 2022. Thông tin trên được xem xét dữ liệu từ hơn 3.000 quận, chiếm hơn 99% dân số của nước Mỹ.

Tháng qua, 4.000 ngôi nhà bị hoàn tất quá trình tịch thu, tăng 38% so với tháng 4 và tăng 41% so với cùng kỳ 2022. Ngoài ra, những người cho vay đã bắt đầu thủ tục tịch thu đối với gần 23.250 ngôi nhà, tăng 5% so với tháng 5/2022.

Nhiều trường hợp trong số đó là kết quả của việc các lệnh đình chỉ tịch thu nhà trong thời kỳ đại dịch hết hiệu lực. Trước đó, khi lệnh cấm cấp liên bang kết thúc vào năm 2021, nhiều bang đã tiếp tục gia hạn. Nhưng giờ đây, những chủ nhà chậm thanh toán tiền vay mua nhà trong vài năm qua đang được tống đạt thông báo tịch thu nhà.

Trên khắp nước Mỹ, gần 35.200 bất động sản đang bị đe dọa tịch thu. Paul Urich, luật sư chuyên xử lý các vụ tịch thu nhà ở Orlando (Florida) đánh giá nhiều người không đủ khả năng mua căn nhà mà họ đang ở.

"Mọi thứ trở nên quá đắt đỏ, và rất nhiều người trong số này bị mắc kẹt trong các khoản vay thế chấp có lãi suất thả nổi, nên tiền thanh toán cứ tăng mãi", ông nói.

Các gói vay 30 năm có lãi cố định cũng tăng lãi từ dưới 3% vào hai năm trước lên gần 7% hiện nay, theo Công ty Thế chấp khoản vay mua nhà liên bang Freddie Mac. Illinois, Maryland và New Jersey là 3 bang có tỷ lệ nhà bị tịch thu cao nhất. Tại Illinois, cứ 2.144 ngôi nhà thì có một căn được lập hồ sơ tịch thu.

Anh Kỳ (theo Realtor)