Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM: MV Jun Phạm có yếu tố phản cảm

Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM đề nghị Jun Phạm và êkíp rút kinh nghiệm, không tái phạm khi MV "Truth or Dare" bị chỉ trích "ẩn ý tình dục".

Chiều 23/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết đã làm việc với Jun Phạm, đánh giá MV Truth or Dare của anh có một số yếu tố chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam, dễ gây liên tưởng nội dung phản cảm. Cơ quan quản lý yêu cầu êkíp nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của sản phẩm.

Sở nhắc nhở quá trình sáng tạo của nghệ sĩ cần bảo đảm các yếu tố thẩm mỹ, chủ đề tư tưởng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, hướng đến xây dựng những tác phẩm nghệ thuật đúng đắn, có thẩm mỹ cao. Cơ quan quản lý ghi nhận sự cầu thị của ca sĩ Jun Phạm, sau khi êkíp gỡ bỏ MV ngày 9/4, đồng thời đề nghị ca sĩ cam kết không tái diễn các vấn đề đã nêu.

Jun Phạm trong MV "Truth or Dare". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại diện công ty quản lý Jun Phạm cho biết sau khi rút MV ra khỏi các nền tảng trực tuyến, họ tiếp tục rà soát, liên hệ với các kênh truyền thông để gỡ bỏ hình ảnh, video liên quan. Họ cũng ẩn mọi bài đăng, teaser, trailer trên các kênh thuộc quyền của công ty giải trí. Êkíp nói việc ngừng phát hành sản phẩm xuất phát từ "tinh thần cầu thị, tôn trọng dành cho khán giả".

Trước đó, cuối tháng 3, cơ quan chức năng ban hành văn bản đề nghị chấn chỉnh, định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân trong môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật. Qua đó, nâng cao chất lượng nghệ thuật, giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, xây dựng môi trường văn hóa - số lành mạnh, chuẩn mực.

MV phát hành tối 28/3, ca khúc do Jun Phạm sáng tác cùng APJ, phần sản xuất do APJ và MONOTAPE (SpaceSpeakers Label) đảm nhận. Video có cảnh Jun Phạm thể hiện những động tác gợi cảm cùng một cô gái. Sản phẩm còn có những màn ca sĩ làm động tác vào bếp nhào, cán bột, tẩm ướp nguyên liệu với khung hình cận.

Một bộ phận khán giả cho rằng những phân đoạn trên "ám chỉ về tình dục". Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến nhận xét Jun Phạm thể hiện cá tính nghệ thuật táo bạo, nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn.

Hình ảnh nhào nặn bột của Jun Phạm trong MV bị cho khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh nhạy cảm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại diện ca sĩ lý giải MV được kể theo ngôn ngữ điện ảnh, mỗi khung hình mang dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và giá trị thị giác. Đạo diễn MV Kiên Ứng giải thích sản phẩm được dàn dựng như một "trò chơi tâm lý". Anh thừa nhận Truth or Dare có yếu tố khêu gợi nhưng không nằm ở việc mô tả hình ảnh mà dụng ý thúc đẩy cảm xúc của người xem. Ca sĩ Jun Phạm nói ca khúc nằm trong kế hoạch thử nghiệm âm nhạc năm nay của anh.



Jun Phạm (tên thật là Phạm Duy Thuận), 37 tuổi, quê TP HCM, được công chúng biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân đào tạo. Khi hoạt động độc lập, anh ra mắt các MV hút triệu view nhưHai bàn tay, Thương em hơn chính anh. Anh lấn sân diễn xuất trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô gái đến từ hôm qua, 100 ngày bên em, Về quê ăn Tết, Nữ chủ. Jun Phạm còn là nhà văn, từng phát hành nhiều cuốn sách.

Năm 2024, Jun Phạm tạo dấu ấn tại show âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai. Tham gia show thực tế Gia đình Haha (2025), anh được khán giả yêu mến nhờ tính cách ấm áp, tình cảm, có thêm lượng fan.

Mai Nhật