Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM đề nghị người nổi tiếng ứng xử văn minh

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đề nghị nghệ sĩ và công chúng cần có những ứng xử văn minh, sau vụ Lệ Quyên "văng tục, mắng khán giả".

Chiều 15/1, cơ quan quản lý cho biết nhận được nhiều phản ánh về trường hợp ca sĩ Lệ Quyên "văng tục trên không gian mạng". Bên cạnh tiếp nhận thông tin và tìm hiểu, xem xét theo quy định, đại diện Sở nhận định những người hoạt động nghệ thuật "luôn cần trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh lịch sự".

"Trên hết, chính khán giả là nguồn động lực để nghệ sĩ thăng hoa trong nghề nghiệp của mình", bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số, nêu quan điểm trong cuộc họp thường kỳ ở Trung tâm báo chí TP HCM.

Đại diện Sở trả lời báo chí về ồn ào phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên, chiều 15/1. Ảnh: Hà Hoàng

Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động lĩnh vực nghệ thuật đã được ban hành năm 2021. Theo đó, người nổi tiếng cần tôn trọng, tiếp thu ý kiến đóng góp từ công chúng để hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật.

Nghệ sĩ cần ứng xử chân thành, xây dựng hình ảnh đẹp, không lợi dụng niềm tin, tình cảm của khán giả để trục lợi cá nhân. Ngoài ra, luật An ninh mạng cũng quy định rõ về việc xử lý các hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Hôm 10/1, ca sĩ Lệ Quyên đăng video trong chuyến du lịch. Dưới bài đăng, một tài khoản bình luận: "Her flop era lowkey serving" (Không ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn khá cuốn hút). Ca sĩ phản hồi bình luận này bằng những câu từ gay gắt. Nhiều người cho rằng phản ứng của Lệ Quyên là "thái quá, thiếu kiềm chế". Các phần đối đáp giữa Lệ Quyên và tài khoản này thổi bùng tranh luận về ứng xử của nghệ sĩ trước công chúng.

Ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau đó, Lệ Quyên giải thích phản ứng gay gắt bởi thời gian qua thường xuyên bị tài khoản nói trên và một số tài khoản ẩn danh bịa đặt thông tin, gây ảnh hưởng lớn đến công việc, đời sống cá nhân của cô. Theo ca sĩ, việc liên tục đối diện bình luận tiêu cực khiến cô thấy cần phải tự vệ.

Ca sĩ Lê Quyên mong các hành vi công kích, quấy phá người khác bằng ngôn từ trên không gian mạng sẽ bị chế tài, xử phạt. "Tôi gửi lời xin lỗi đến fan vì sự việc liên quan đến mình phần nào gây ảnh hưởng, khiến họ phải bận tâm", cô cho biết.

Lệ Quyên hát "Nếu em được lựa chọn" Lệ Quyên hát "Nếu em được lựa chọn" (sáng tác: Thái Thịnh). Video: YouTube Liveshow tuyển chọn

Mai Nhật