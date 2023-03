Số tỷ phú Trung Quốc sụt giảm

Báo cáo mới nhất của Hurun Report cho thấy 229 đại diện Trung Quốc đã rời danh sách tỷ phú toàn cầu năm ngoái.

Hãng nghiên cứu Hurun Report (Trung Quốc) hôm 22/3 công bố danh sách tỷ phú thế giới Hurun Global Rich List. Theo đó, số tỷ phú Trung Quốc giảm 229 người, do kinh tế đi xuống, chứng khoán giảm điểm và đồng nhân dân tệ mất giá.

Đây là mức giảm mạnh nhất tại nước này kể từ khi Hurun bắt đầu công bố danh sách người giàu năm 2013. Dù vậy, Trung Quốc cũng là nơi có số tỷ phú mới nhiều nhất thế giới, với 69 người. Tài sản của các đại diện trong danh sách được tính vào thời điểm ngày 16/1.

Zhong Shanshan (69 tuổi) - người sáng lập hãng nước đóng chai Nongfu Spring, vẫn giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản trị giá 69 tỷ USD, giảm 4% so với năm ngoái. Trên thế giới, ông hiện xếp thứ 15.

Tỷ phú Zhong Shanshan vẫn là người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Xếp sau Zhong là CEO Tencent Pony Ma. Thứ hạng của ông tăng hai bậc so với một năm trước dù tài sản giảm 25% còn 39 tỷ USD.

Nhà sáng lập ByteDance Zhang Yiming tụt một bậc xuống vị trí thứ ba. Tài sản của ông giảm 31%, xuống 37 tỷ USD.

Jack Ma, người sáng lập Alibaba, tụt từ vị trí thứ năm xuống thứ chín trong danh sách người giàu Trung Quốc. Ông hiện sở hữu 25 tỷ USD, giảm hơn 30% so với năm ngoái.

Tổng cộng, tài sản các tỷ phú Trung Quốc giảm 15%, cao hơn mức giảm toàn cầu là 10%. Trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới, Trung Quốc có 26 đại diện.

"Lãi suất tăng, đồng USD mạnh lên, bong bóng công nghệ vỡ vụn và chiến sự tại Ukraine đã khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc", Rupert Hoogewerf - Chủ tịch Hurun Report - giải thích.

Năm ngoái, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3%. Đây là một trong những tốc độ chậm nhất nhiều thập kỷ, do chiến lược Zero Covid khiến nhiều thành phố phải đóng cửa và đình chỉ sản xuất.

Trong 12 tháng tính đến ngày 16/1, nhân dân tệ mất giá 6% so với USD. Việc này khiến tài sản tính theo USD của các tỷ phú Trung Quốc cũng giảm theo.

Dù vậy, theo Hurun Report, Trung Quốc vẫn là nước nhiều tỷ phú nhất thế giới, với 969 người, nhiều hơn 40% so với Mỹ. Tổng cộng, hai quốc gia này đóng góp nửa số tỷ phú toàn cầu.



"2022 là năm khó khăn với doanh nhân Trung Quốc. Covid-19 làm tê liệt hoạt động của họ và ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng", Wang Feng - Chủ tịch hãng dịch vụ tài chính Ye Lang Capital cho biết, "Tuy nhiên, số người siêu giàu nước này có thể tăng lên trong những năm tới, do quy mô thị trường lớn và chiến lược Zero Covid đã bị gỡ bỏ".

Huyền Lê (theo SCMP)