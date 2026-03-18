Số tiến sĩ tăng kỷ lục ở Hàn Quốc, nhiều người nhận lương thấp

Hàn QuốcGần 20.000 người nhận bằng tiến sĩ trong năm qua, song hơn 10% phải chấp nhận mức lương thấp vì không tìm được vị trí phù hợp.

Dữ liệu từ Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) công bố giữa tháng 3 cho thấy năm 2025 nước này có hơn 19.830 tiến sĩ mới, tăng 51,6% so với một thập kỷ trước. Đây là con số cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 1999.

Dù vậy, ngày càng nhiều tiến sĩ phải làm việc với mức thu nhập thấp hơn thông thường, tức dưới 20 triệu won (khoảng 350 triệu đồng) một năm. Trong số hơn 7.000 tiến sĩ mới tìm được việc làm năm ngoái, 10,4% cho biết ở mức này. Thù lao thực tế còn giảm nếu tính đến lạm phát.

Tình trạng lương thấp xảy ra nhiều hơn ở các ngành, nghề ngoài khối khoa học - công nghệ, theo KEDI.

Lĩnh vực Tỷ lệ tiến sĩ thu nhập thấp Nghệ thuật và nhân văn 26,8% Giáo dục 19% Khoa học xã hội, báo chí và thông tin 14,9% Nông - lâm - ngư nghiệp 11,1% Dịch vụ 10,6%

Theo các chuyên gia lao động, nguyên nhân chính là sự mất cân đối về cấu trúc giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động.

Giáo sư Kwon Sang-uk ở Đại học Quốc gia Kyungpook nhận định bằng đại học tại Hàn Quốc hiện nay không còn là tấm vé đảm bảo việc làm. Các ứng viên có xu hướng tiếp tục học lên cao để tăng khả năng cạnh tranh. Nhưng chiến lược này lại dẫn tới tình trạng "dư thừa bằng cấp".

Theo ông Song Chang-yong, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp Hàn Quốc, mỗi năm thị trường nội địa chỉ có thể hấp thụ khoảng 2.000 - 3.000 vị trí dành cho tiến sĩ, phần lớn nằm ở lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

"Không ít người theo đuổi chương trình tiến sĩ vì mục tiêu học vị. Do đó, vấn đề thu nhập thấp của tiến sĩ cần được nhìn nhận từ nhiều yếu tố phức tạp", ông nói.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, tháng 8/2025. Ảnh: Seoul National University Fanpage

Huyền Trang (theo The Korea Times, Nate)