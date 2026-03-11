Sở thú Nhật Bản lên tiếng về tin 'khỉ con cô đơn' bị bắt nạt

Sở thú đang chăm sóc khỉ Punch bác bỏ tin con vật này bị đồng loại bắt nạt, sau khi nhận được nhiều ý kiến lo ngại trên mạng.

"Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại từ người dân ở cả Nhật Bản lẫn nước ngoài về việc này", sở thú thành phố Ichikawa ở tỉnh Chiba ra tuyên bố ngày 10/3, đề cập về những bài đăng trên mạng xã hội nói rằng khỉ Punch đang bị đồng loại trong chuồng bắt nạt.

Sở thú khẳng định khỉ Punch ngày càng ít phụ thuộc vào đười ươi nhồi bông, do có thêm nhiều con khỉ khác chăm sóc và chơi đùa cùng.

Punch leo lên một con khỉ khác trong vườn thú Ichikawa ngày 3/3. Ảnh: AP

"Những con đầu đàn có thể hiện vài "hành động kỷ luật" với các con khác trong đàn, như loài khỉ macaque vẫn làm trong tự nhiên, nhưng hành động ấy trong cộng đồng khỉ không giống như sự ngược đãi trong thế giới loài người", sở thú tuyên bố, thêm rằng phần lớn thời gian trong ngày của khỉ Punch trôi qua một cách bình yên.

Sở thú cũng cho biết Punch đã sống quen với đàn hiện nay, vì vậy, nếu tách con vật ra sẽ gây nguy cơ nó không bao giờ hòa nhập được với đồng loại và phải tiếp tục sống như vậy cho đến hết đời.

Khỉ Punch ôm đười ươi nhồi bông trong sở thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 19/2. Ảnh: AFP

Khỉ đực Punch, ra đời hồi tháng 7/2025 tại sở thú thành phố Ichikawa, gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi hình ảnh nó ôm chặt một con đười ươi nhồi bông như "mẹ thay thế" lan truyền rộng khắp.

Con vật bị mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời, có thể do ca sinh khó trong đợt nắng nóng gay gắt, nên nó được nhân viên sở thú chăm sóc. Punch sống cùng đàn từ ngày 19/1. Thú bông được nhân viên sở thú tặng cho Punch để an ủi khỉ con khi nó chưa thể hòa nhập với đàn. Theo nhân viên sở thú, việc Punch tìm sự an ủi ở con đười ươi nhồi bông là hành vi bình thường đối với một con khỉ ở độ tuổi này.

Sở thú Nhật Bản lên tiếng về tin 'khỉ con cô đơn' bị bắt nạt Khỉ Punch ôm đười ươi nhồi bông chạy quanh chuồng khi bị đồng loại đuổi hồi tháng 2. Video: X/@visegrad24

Ngọc Ánh (Theo AFP, Yahoo News, Japan Times)