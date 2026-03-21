Sở thích làm vườn của nghệ sĩ Xuân Bắc

Nghệ sĩ Xuân Bắc trồng hoa hồng, rau xanh, một số cây ăn quả trong nhà vườn ở Văn Giang, Hưng Yên.

Gia đình diễn viên sống trong căn nhà xây bằng gỗ tự nhiên, gồm hai tầng lầu, một tầng hầm. Lối đi được lát đá xen kẽ thảm cỏ, nhiều loại hoa. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ các video làm vườn cùng ba con trai.

Nghệ sĩ dành không gian trồng dừa cảnh, thông, lộc vừng. Anh cũng thích vun xới các loại hoa như hồng cổ, lan, mai hoàng yến. Xuân Bắc được bạn tặng một cây hoa mộc trắng, có hương thơm dịu. Năm nay, anh dành nhiều công sức chăm sóc vườn hồng, mong hoa nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, nhiều bông đã bung nở sớm hơn dự tính hai tuần.

Nghệ sĩ Xuân Bắc tỉa cây cảnh Nghệ sĩ Xuân Bắc tỉa cây cảnh. YouTube Xuân Bắc Official

Anh trồng các loại cây ăn quả như mít, mơ, khế, xoài. Vào mùa thu hoạch, mít, xoài nhà anh sai trĩu quả. Mơ thường được gia đình anh dùng ngâm nước, ngâm rượu. Với rau xanh, anh chăm các loại rau quen thuộc như cải xanh, bắp cải, lá lốt, rau lang. Diễn viên thường cùng con trai út - bé Bão - bắt sâu, tưới rau.

Nghệ sĩ bên cây mít sai trĩu quả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thỉnh thoảng, Xuân Bắc nhờ thợ làm vườn chuyên nghiệp hỗ trợ những hạng mục cần kỹ thuật, song phần lớn công việc vẫn do anh và các con tự thực hiện. Cuối tuần, anh yêu cầu hai con lớn, Khánh Minh và Võ Nguyên, dọn cỏ, làm đất, trồng cây. Mùa mưa bão, bố con anh cắt tỉa các cành khô yếu, gia cố cọc cho các cây cao.

Xuân Bắc bắt sâu cùng con trai Diễn viên bắt sâu cùng con trai út. Video: YouTube Xuân Bắc Official

Theo nghệ sĩ, những giờ phút làm vườn giúp anh thư giãn, đồng thời là dịp để gắn kết các thành viên trong gia đình. Qua những trải nghiệm ấy, anh mong các con cảm nhận được giá trị của lao động, vun đắp tình yêu thiên nhiên và học cách trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Từ năm 2018, nghệ sĩ cùng vợ, giảng viên nghệ thuật Hồng Nhung và ba con chuyển về căn nhà vườn. Khu vực này nằm sát địa phận Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km.

Hoa hồng của gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc Vườn hồng nhà diễn viên nở từ trước Tết. Video: YouTube Xuân Bắc Official

Diễn viên 50 tuổi, sinh tại Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Anh nổi tiếng qua nhiều phim như Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông và gắn liền vai Nam Tào trong Gặp nhau cuối năm - Táo quân (năm 2004-2021)

Nghệ sĩ còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, là đại sứ các tổ chức uy tín. Tháng 9/2016, diễn viên được bổ nhiệm làm phó giám đốc nhà hát và nhậm chức giám đốc đơn vị tháng 1/2021. Đầu năm 2024, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Cùng năm, anh giữ chức Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn.

Hà Thu