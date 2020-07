Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT tăng

Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT là hơn 900.000, tăng hơn 13.500 so với năm ngoái, nhưng số em đăng ký xét tuyển đại học giảm gần 10.000.

Theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đến chiều 5/7, có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong đó, hơn 51.700 em là thí sinh tự do, chiếm 5,74%. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hơn 296.100 (chiếm 32,9%) và Khoa học xã hội hơn 498.500 (chiếm 55,38%). So với năm 2019, tỷ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên.

Năm nay, quy chế thi tốt nghiệp THPT có sự điều chỉnh, chỉ cho phép thí sinh được đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp thay vì được dự thi cả hai bài để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho biết sự điều chỉnh này giúp thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp đúng với năng lực của bản thân, phù hợp với ngành nghề mong muốn theo đuổi trong tương lai và góp phần hạn chế sự xuất hiện của các tổ hợp lạ trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019 tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn.

Về xét tuyển đại học, cao đẳng, trong số hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi, có 643.122 em đăng ký xét tuyển (chiếm 71,45%). Như vậy, dù số lượng thí sinh dự thi tăng, số xét tuyển lại giảm gần 9.900 thí sinh so với năm ngoái.

Tổng số nguyện vọng các em đăng ký gần 2,5 triệu, trong đó phần lớn là nguyện vọng từ 1 đến 5 (chiếm 83,3% tổng số nguyện vọng).

Do tác động của Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT được lùi đến ngày 9-10/8, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm. Học sinh lớp 12 phải làm ba bài bắt buộc gồm Toán (90 phút), Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội (mỗi môn thành phần trong bài tự chọn thi trong 50 phút). Thí sinh tự do được dự thi các bài độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thi thành phần của bài tổ hợp theo nguyện vọng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT và các mốc tuyển sinh thí sinh cần nhớ (Xem tại đây).

Kết quả thi tốt nghiệp THPT dự kiến công bố chậm nhất vào ngày 1/9. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe trước ngày 7/9. Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của trường trước ngày 8/9.

Từ ngày 9/9 đến 17h ngày 18/9, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu. Thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần. Các trường sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 27/9.

Dương Tâm