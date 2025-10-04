Sổ sức khỏe điện tử Long Châu thắng giải Better Choice Awards 2025

Hà NộiHệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu được xướng tên hạng mục "Giải pháp đột phá về y tế số và chăm sóc sức khỏe" tại Better Choice Awards 2025, tối 3/10.

Lễ trao giải diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc (NIC). Ban tổ chức đánh giá cao nỗ lực tiên phong của "Sổ sức khỏe điện tử Long Châu" trong việc ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Theo đại diện Long Châu, sổ sức khỏe điện tử là nền tảng số hỗ trợ người dùng theo dõi, chăm sóc bản thân một cách chủ động. Ứng dụng triển khai nhiều tính năng nổi bật như: bộ câu hỏi y khoa chuẩn để tự kiểm tra tình trạng của mình; chức năng tra cứu, đặt mua thuốc trực tuyến; nhắc nhở uống thuốc; theo dõi các chỉ số (cân nặng, huyết áp, nhịp tim, đường huyết) dưới dạng biểu đồ.

"Nền tảng còn lưu giữ lịch sử tiêm chủng điện tử, gợi ý lịch tiêm cá nhân hóa và xây dựng hồ sơ y tế điện tử (eHealth Record) bảo mật", người đại diện cho hay.

Đại diện Long Châu nhận cúp từ ban tổ chức Better Choice Awards 2025. Ảnh: LC

Điểm nổi bật của giải pháp là ứng dụng AI Vision và công nghệ đồng bộ thiết bị ngoại vi. Bên cạnh đó là tính năng hỗ trợ chat trực tuyến với nhân viên y tế, nhận tư vấn kịp thời, qua đó người dân có thể chủ động phòng ngừa bệnh tật, giảm tải cho hệ thống y tế công, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, nhất là vùng sâu, vùng xa.

"Trong bối cảnh công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ, rộng khắp, giải thưởng ghi nhận quyết tâm tiên phong của Long Châu trong việc mang đến tiện ích vượt trội, đặt sức khỏe và lợi ích người dân lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, đầu tư công nghệ trên cơ sở lấy mong muốn, nhu cầu của khách làm trọng tâm, từ đó không ngừng nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng", người đại diện nói thêm.

Ban tổ chức ghi nhận sổ sức khỏe điện tử Long Châu phục vụ hơn hai triệu người. Ảnh: LC

Hiện sổ sức khỏe điện tử Long Châu phục vụ hơn hai triệu người dùng, góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người Việt, từ thụ động sang chủ động. Đây cũng là bước tiến chiến lược để đơn vị kiến tạo hệ sinh thái toàn diện - nơi dữ liệu, công nghệ, con người kết nối chặt chẽ, qua đó nâng cao chất lượng sống, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ kiểm tra sức khỏe, cá nhân hóa nội dung y tế; công nghệ nhận diện ký tự quang học (OCR) để trích xuất thông tin từ toa thuốc giấy và nhắc nhở thông minh (Smart Reminder) đồng bộ với lịch cá nhân hoặc thiết bị đeo sức khỏe. Ngoài ra, khả năng kết nối theo thời gian thực giúp người dùng dễ dàng trò chuyện với đội ngũ y tế, nhận tư vấn kịp thời.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu kiến tạo mạng lưới hơn 2.240 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng và 20.000 dược sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế trên toàn quốc. Đơn vị cam kết kiên định sứ mệnh "vì cộng đồng", đưa công nghệ, dịch vụ y tế hiện đại đến gần triệu gia đình Việt.

Better Choice Awards do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng và VCCorp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh, cổ vũ và khuyến khích giá trị đổi mới sáng tạo được áp dụng trong thực tế nhằm phục vụ lợi ích người tiêu dùng.

Đông Vệ