Sơ suất khiến golfer Hàn Quốc bị treo gậy trên PGA Tour

An Byeong Hun đang bị cấm đấu ba tháng trên PGA Tour do vô tình phạm luật cấm chất kích thích khi dùng thuốc trị ho và cảm lạnh.

Theo thông báo của tổ chức chủ quản hệ thống giải golf hạng nhất Mỹ ngày 11/10, kết quả xét nghiệm cho thấy An dương tính với hoạt chất trong danh mục cấm dùng của Cơ quan chống doping thế giới WADA. Chất này có trong thuốc ho, loại cần theo chỉ định của bác sĩ và đang được lưu hành tại Hàn Quốc.

Golfer Hàn Quốc đã tuân thủ quy trình và chịu phạt.

An Byeong Hun. Ảnh: AP

Vụ việc được phát hiện hồi cuối tháng 8, một tuần sau khi An tranh BMW Championship.

Xong giải này, An về quê và bị ho kèm cảm lạnh. An nói do triệu chứng ngày càng nặng, mẹ anh khuyên dùng một loại thuốc có hiệu quả với bà và phổ biến ở bản xứ. "Tôi đã uống mà không kiểm tra thành phần. Về sau mới biết nó có chất cấm trong chương trình chống doping. Đó là lần dùng duy nhất và không nhằm lấy lợi thế chuyên môn", anh kể trên Instagram.

An sẽ hết án treo gậy vào đầu tháng 12/2023.

An năm nay 32 tuổi, đấu golf chuyên nghiệp từ 2011, đến nay mới một lần vô địch trên DP World Tour, tại giải đinh BMW PGA Championship hồi 2015. Trên PGA Tour, anh vào từ 2016, hiện chưa có cup sau 180 giải với tiền thưởng gộp nhỉnh 13 triệu USD. Ở đấu trường Mỹ mùa này, An tham chiến 31 giải trong đó bốn lần về nhì, còn tiền thưởng ở mức 3,23 triệu USD, đứng thứ 44 chung cuộc FedEx Cup và qua đó nắm chắc suất đấu toàn thời gian mùa sau.

Bố mẹ An đều vào top 3 môn bóng bàn Olympic Seoul 1988. Khi đó, bố An - Jae-hyeong mang về HC đồng đôi nam cho Hàn Quốc, còn mẹ anh đại diện Trung Quốc lấy HC bạc đôi nữ và HC đồng đơn nữ.

Quốc Huy