Sợ, sốc rồi cảm xúc dâng trào khi chinh phục hang Tiên

Vũ Hải và nhóm bạn kể lại những trải nghiệm "chưa từng gặp trong đời" khi thực hiện chuyến đi 3 ngày đến hang Tiên (Quảng Bình).

Sau khi tham khảo qua các lựa chọn di chuyển, nhóm 6 người của Hải quyết định đi xe giường nằm qua đêm từ Hà Nội đến Quảng Bình. Đây là lựa chọn hợp lý và tiện lợi nhất vì chỉ việc ngủ một giác là đến nơi, không phải mất thời gian ra sân bay và chờ đợi xếp hàng. Mức giá 260.000 một người.

Khoảng cách từ Hà Nội đi Quảng Bình tầm 550 km. Theo dự tính, cả nhóm xuất phát từ Hà Nội lúc 19h đến Phong Nha 4h30 sáng, sau đó sẽ thuê xe đến văn phòng công ty du lịch Oxalis. Cả nhóm qua đêm tại đó đến 7h sáng thì có xe đưa đến điểm tập trung nghe thông tin về 3 ngày đi rừng. Tất cả phòng nghỉ miễn phí và sạch sẽ nên ai nấy đều yên tâm.

Ngày đầu tiên: chặng trekking dài nhất

Vì nghĩ bản thân là người thường luyện tập thể thao, nên việc đi rừng chắc không có gì trở ngại, nhưng Hải đã sai. Ngay từ sáng sớm, nhóm phải trekking 8 km đường núi giữa trời nắng 30 độ, cơn đói khiến ai nấy mệt lả người. Tầm 11h30, cả nhóm đến được chỗ nghỉ đầu tiên. Đó là một cái hang được gọi là "Bí mật" vì người dân tình cờ phát hiện ra nó khi đốn gỗ trong rừng. Hang này có cửa khá nhỏ nhưng trong thì mở rộng và nhiều thạch nhũ lấp lánh bên trong rất đẹp. Đây là một trong hai điểm có kiểu chụp ảnh thám hiểm thần thánh mà bạn không thể bỏ.

Nhóm Hải ấn tượng với thạch nhũ được hình thành lâu năm bên trong hang Bí mật.

Tất cả đồ ăn trưa đều được các anh hướng dẫn viên mang vào và tất nhiên phải dọn sạch sẽ, nếu không công ty sẽ phạt tiền. Nhờ tham gia tour này, nên Hải mới biết Công ty Oxalis phạt rất nặng nếu để khách hoặc HDV làm ảnh hưởng tới môi trường. Do vậy, Hải cho biết rất quý cách làm du lịch nơi đây. Họ là những người thay đổi suy nghĩ của người Việt Nam khi đi du lịch. Hải đồng tình với việc bán tour giá cao vì tất cả đồ phục vụ du khách sẽ được mang ra vào hang nhờ một đội ngũ dịch vụ làm việc vô cùng trách nhiệm.

Sau 4 tiếng leo núi, cả nhóm nghỉ ngơi tại khu trại cạnh bờ suối. Ở đây, nước rất trong mát, có nhiều cá. Sau một chặng đường leo dốc và đi bộ 13 km, cả nhóm mệt lả và lao nhanh xuống dòng nước ngâm mình thỏa thích. Hải cho biết, đây là ngày trekking dài nhưng dễ thở nhất.

Tối đến, các anh trong nhóm hướng dẫn hỗ trợ khách nấu ăn trong hang. Cả nhóm, ai nấy cảm phục vì sự nhiệt tình và ngạc nhiên về sức khỏe bền bỉ của các anh. Đồ ăn ngon và đủ món như một "nhà hàng di động". Sau đó, mỗi người một lều nằm giữa trời sao, "trải nghiệm này không thể có ở bất cứ đâu", Hải nhấn mạnh. Cảnh vật vừa thanh bình vừa hùng vĩ, Hải tự hỏi tại sao mình không làm điều này sớm hơn.

Ngày thứ hai: thử thách chỉ mới bắt đầu

Càng ngày, độ khó càng tăng dần. Cả nhóm không đi đường bằng như ngày thứ nhất mà phải leo lên các vách núi, băng qua các bãi đá nhọn, lội xuống suối và cứ ướt nhẹp như thế mà đi tiếp. Hải cho biết, chưa bao giờ anh đi du lịch mà lại "hành xác" đến vậy. Đất cát dính bết lên người, tay thì mang găng nếu không thì chảy máu vì bị đá nhọn cứa vào da thịt. Chưa kể muỗi rừng đốt xuyên quần áo, và có cả rắn độc theo lời cảnh báo của đội ngũ khuân vác và HDV, và cả những cây chỉ cần chạm vào là ngứa cả tuần. Tuy ai cũng thấy mệt nhưng không một lời kêu ca, mà ngược lại thấy chuyến đi vô cùng thú vị.

Cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi bên bờ suối, lấy năng lượng cho chặng đường kế tiếp.

Ngày này, các thành viên thích nhất là được bơi vào trong một hang rất to và sâu. Nó thông qua một quả núi. Vì nước sâu nên mọi người phải mặc áo phao và đội mũ có đèn chiếu. Cảm giác như đi vào hang giết rồng trong Chúa Nhẫn (Lord of the Rings) vậy. Đến một đoạn, anh hướng dẫn bảo mọi người tắt đèn đi. Nhóm chìm vào bóng tối đen đặc không chút ánh sáng và tự thả trôi dần theo dòng nước. Dường như toàn bộ mọi xung quanh như biến mất, chỉ có mình bạn. Thả lỏng cơ thể, buông mình xuống dòng nước mát. Đầu óc lúc đó trống rỗng, bao muộn phiền cũng tan biến.

Chiều đến, cả nhóm cắm trại nơi đẹp nhất chuyến đi. Sáu căn lều được dựng dọc bãi suối như trong truyện cổ tích. Cây xanh rì hai bên rừng, núi hung vĩ bao bọc xung quanh trông như một thung lũng thu nhỏ. Cả nhóm vừa nằm ngủ vừa cảm nhận tiếng nước chảy từ đầu nguồn. Không sóng điện thoại, không có Internet, không có những lời nói xấu hay sân si trên mạng xã hội. Mọi thứ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ngày thứ ba: cảm xúc dâng trào

Buổi sáng, bắt đầu lúc 7h, cả nhóm leo núi, nhảy qua các tảng đá lớn hệt như sóc. Không hiểu sao không khí trên đó lại rất ngột ngạt. Có thể trong rừng, lại không có gió, độ ẩm thấp nên các thành viên trong nhóm gần như không thở được vì leo quá cao mà còn mang đồ đạc trên lưng. Cứ đi rồi lại nghỉ, mỗi thành viên uống gần hết hai lít nước mang theo mà người cứ lả đi, có những lúc gần như bỏ cuộc nhưng lại được hướng dẫn viên và porter khích lệ tinh thần.

Trong nhóm có tổng cộng 4 nữ, trong đó có một chị đã ngũ tuần nhưng rất hăng hái tiến về phía trước nên chẳng có gì mà thanh niên như mình phải bỏ cuộc, Hải nghĩ bụng. Cứ vậy mà đi, vượt qua mọi trở ngại về địa hình và có khi gần như đuối sức, nhưng đích đến giống như ánh sáng ở cuối hang tối khiến tất cả mọi gian khó đều trở nên xứng đáng.

Hang Tiên là hang khô lớn nhất trong hệ thống hang động Tú Làn, Quảng Bình được phát hiện lần đầu năm 1994. Tổng độ dài 2.5km. Cả nhóm vui sướng chụp ảnh lưu niệm bên trong hang 1.

Cuối cùng, nhóm Hải đến hang Tiên 1 và 2. Đây là hang khô to thứ 2 sau Sơn Đoòng. Cả nhóm cứ ngớ người ra. Hải còn nhớ khung cảnh khi ấy: Người thì bé tí mà vào cửa hang thì ngữa cổ mới thấy trần của nó. Hang to gấp hai lần trên ảnh. Chưa bao giờ anh thấy hang nào to như thế. Trong lòng cả nhóm ai cũng háo hức nghĩ: Đã đến được đây rồi thì năm sau phải cùng nhau chinh phục hang Sơn Đoong.

Hang 1 cách hang 2 chừng 3 km. Đường dốc thoải, đầy đá nhọn. Theo lời người dẫn đường, trước kia Hang Tiên là một hang duy nhất với cửa hang to, nhưng sau đó bị sụp gãy và tạo thành 2 hang như bây giờ.

Cả nhóm phải bám sát hướng dẫn và đi cùng nhau. Khác với những hang nhỏ trong hành trình khám phá ngày thứ nhất, hang 1 và 2 thật sự lôi cuốn nhóm Hải. Tất cả thành viên trong nhóm phải dường như sửng sốt trước vẻ đẹp thô sơ nhưng đầy ma mị do tạo hóa tạo nên của hệ thống hang khô tỉnh Quảng Bình.

Trên đường từ hang 2 về điểm đón xe, còn tầm 7 km, trời đổ mưa lớn. Cả nhóm vẫn tiếp tục đi. Vừa mệt vừa nóng, gặp cơn mưa giải nhiệt khiến tinh thần mọi người vui vẻ và hung phấn hơn hẳn. Chẳng có gì luyến tiếc về ngày cuối cùng. Cả nhóm Hải băng rừng và ra đường lớn nơi mà xe Oxalis đã đợi sẵn.

Chuyến đi kết thúc, để lại trong Hải và các bạn nhiều dấu ấn mạnh mẽ từ sợ hãi vì nhỡ xe, mệt mỏi vì đi quá nhiều, sốc vì mất nước ở chặng cuối cho đến những giây phút thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên và tách biệt cuộc sống bên ngoài. Tất cả tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời.

Cảnh đẹp trong hang thứ 2.

Một số lưu ý cho du khách, có 3 hãng xe mọi người hay đi, đó là Camel Travel, Hưng Thành và Queen Café. Nhóm Hải chọn di chuyển đến Quảng Bình bằng xe Camel Travel. Xe mới, vệ sinh sạch sẽ, xe đi đúng giờ và quan trọng nhất là an toàn. Khi về bạn có thể chọn xe Hưng Thành hay Queen Cafe. Chú ý đến đúng giờ xe chạy vì xe không đợi nếu khách đến muộn.

Đây là loại hình tour khám phá, cách tốt nhất, du khách nên đăng ký tour trọn gói để được hỗ trợ tận tình. Giá tour là 6,8 triệu một người. Mỗi ngày khám phá hang, bạn phải thức dậy sớm, thời gian trekking từ 7h sáng và kết thúc tầm 17h30. Bạn có thể mang theo đồ ăn cá nhân, sạc pin dự phòng và pin máy chụp hình đầy đủ cho 3 ngày khám phá. Giày thể thao đế tốt chuyên cho tour leo núi, áo ấm, kem đánh răng, kem chống nắng, và chống muỗi... là những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

Thanh Thu

Ảnh: Vũ Hải