So sánh Spotify với Apple Music và YouTube Music

Từ tháng 9/2025, dịch vụ nghe nhạc trả phí của Spotify sẽ tăng giá từ 59.000 đồng lên 65.000 đồng với gói Premium Individual (Cá nhân) trong khi gói Premium Student (Sinh viên) cũng tăng từ 29.500 đồng lên 33.000 đồng mỗi tháng. Mức phí này khiến giá của Spotify tương đương Apple Music, rẻ hơn YouTube Premium.

Tuấn Hưng

Đồ họa: Trường Giang