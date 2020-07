So sánh smartwatch 75.000 đồng và Apple Watch

Nếu mới sử dụng, người dùng sẽ thấy các tính năng trên đồng hồ thông minh giá 75.000 đồng (bên trái) hoạt động được, giống các tính năng cơ bản của Apple Watch (bên phải). Tuy nhiên, các tính năng theo dõi sức khoẻ hoạt động thiếu chính xác, thậm chí cho kết quả ảo.

Cùng một quãng đường di chuyển, so sánh Watch Y68 với Huawei GT2e, Apple Watch series 1 (kết nối vào iPhone XS Max), số bước đếm của Y68 luôn thấp hơn 10 - 15% so với sản phẩm của Huawei và Apple. Chức năng đo nhịp tim còn cho kết quả ảo. Khi hoạt động mạnh, đồng hồ vẫn cho kết quả nhịp tim bình thường, 70 đến 85 nhịp mỗi phút. Hệ thống cảm biến dùng để do nhịp tim ở mặt lưng rất đơn giản với thành phần chính là hai đèn LED màu xanh lá.